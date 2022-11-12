Carro fica destruído ao bater em poste na Serra e deixa 3 feridos

Acidente na avenida Central de Laranjeiras Crédito: Divulgação

Três pessoas ficaram feridas após o carro onde estavam bater em um poste na região de Laranjeiras, na Serra. O acidente ocorreu por volta das 4h da madrugada.

O veículo Corsa, com placa da Serra, seguia pela avenida Norte Sul, sentido Laranjeiras, bateu no poste e parou 20 metros à frente do local da colisão. Os feridos foram socorridos e levados para o Hospital Estadual Jayme Santos Neves, na mesma cidade.

Segundo boletim de ocorrência, o Samu e o Corpo de Bombeiros chegaram a participaram do resgate. As vítimas não estavam presas às ferragens. O Corpo de Bombeiros usou pó de serra para fazer a limpeza da pista.

Acidente em Laranjeiras