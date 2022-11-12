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Acidente em Laranjeiras

Carro fica destruído ao bater em poste na Serra e deixa 3 feridos

Corsa bateu no poste ao seguir sentido Serra pela Norte Sul. Os três ocupantes do veículo foram levados para o hospital
Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

12 nov 2022 às 12:04

Publicado em 12 de Novembro de 2022 às 12:04

Acidente na avenida Central de Laranjeiras
Acidente na avenida Central de Laranjeiras Crédito: Divulgação
Três pessoas ficaram feridas após o carro onde estavam bater em um poste na região de Laranjeiras, na Serra. O acidente ocorreu por volta das 4h da madrugada.
O veículo Corsa, com placa da Serra, seguia pela avenida Norte Sul, sentido Laranjeiras, bateu no poste e parou 20 metros à frente do local da colisão. Os feridos foram socorridos e levados para o Hospital Estadual Jayme Santos Neves, na mesma cidade. 
Segundo boletim de ocorrência, o Samu e o Corpo de Bombeiros chegaram a participaram do resgate. As vítimas não estavam presas às ferragens. O Corpo de Bombeiros usou pó de serra para fazer a limpeza da pista.

Acidente em Laranjeiras

*Com informações de André Falcão, da TV Gazeta

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