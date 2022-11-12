Samu declara morte de homem baleado, mas perícia descobre que ele estava vivo

Um homem que foi baleado no bairro Ibes, em Vila Velha, no final da tarde de sexta-feira (11), protagonizou uma cena surpreendente. Ele foi dado como morto pela equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), mas após a chegada da perícia da Polícia Civil foi descoberto que ele ainda estava vivo.
Segundo a Polícia, dois suspeitos passaram em uma moto e atiraram na vítima. Testemunhas que viram o homem caído acionaram o Samu, que constatou a morte e acionou a perícia.
Quando a equipe da Polícia Civil chegou ao local para fazer a perícia e recolher o corpo, a vítima respirou e a equipe descobriu que o homem ainda estava vivo, para a surpresa de todos no local.
Ele foi socorrido e levado para o Hospital de Urgência e Emergência, em Vitória. Posteriormente, segundo a PC, a vítima não resistiu e foi a óbito, sendo o corpo encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e liberado para os familiares.
Equipe do Samu é afastada após apontar morte de jovem que estava vivo
A Secretaria de Saúde (Sesa) informou, em nota, que a equipe responsável pelo atendimento foi afastada. A Coordenação do Samu 192 lamentou o ocorrido e informou que um procedimento interno para apurar as circunstâncias que envolveram o fato será aberto.
*Com informações de Eduardo Dias da TV Gazeta
Atualização
12/11/2022 - 12:55
Após a publicação da reportagem, a Secretaria de Saúde (Sesa) e a Polícia Civil (PC) enviaram mais informações que foram adicionadas ao texto.