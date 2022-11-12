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Em Vila Velha

Samu declara morte de homem baleado, mas perícia descobre que ele estava vivo

Homem foi baleado no Ibes, em Vila Velha e teve a morte confirmada pela equipe de médicos, mas após a chegada da perícia foi descoberto que a vítima ainda estava viva
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 nov 2022 às 10:27

Publicado em 12 de Novembro de 2022 às 10:27

Homem é dado como morto, mas perícia descobre que estava vivo
Homem é dado como morto, mas perícia descobre que estava vivo Crédito: Reprodução/Redes sociais
Um homem que foi baleado no bairro Ibes, em Vila Velha, no final da tarde de sexta-feira (11), protagonizou uma cena surpreendente. Ele foi dado como morto pela equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), mas após a chegada da perícia da Polícia Civil foi descoberto que ele ainda estava vivo.
Segundo a Polícia, dois suspeitos passaram em uma moto e atiraram na vítima. Testemunhas que viram o homem caído acionaram o Samu, que constatou a morte e acionou a perícia.
Quando a equipe da Polícia Civil chegou ao local para fazer a perícia e recolher o corpo, a vítima respirou e a equipe descobriu que o homem ainda estava vivo, para a surpresa de todos no local.
Ele foi socorrido e levado para o Hospital de Urgência e Emergência, em Vitória. Posteriormente, segundo a PC, a vítima não resistiu e foi a óbito, sendo o corpo encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e liberado para os familiares.

Equipe do Samu é afastada após apontar morte de jovem que estava vivo

A Secretaria de Saúde (Sesa) informou, em nota, que a equipe responsável pelo atendimento foi afastada. A Coordenação do Samu 192 lamentou o ocorrido e informou que um procedimento interno para apurar as circunstâncias que envolveram o fato será aberto.
*Com informações de Eduardo Dias da TV Gazeta

Atualização

12/11/2022 - 12:55
Após a publicação da reportagem, a Secretaria de Saúde (Sesa) e a Polícia Civil (PC) enviaram mais informações que foram adicionadas ao texto.

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