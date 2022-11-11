Imagens obtidas por A Gazeta mostram cela em que advogados apontados como "pombo-correio" do tráfico de drogas estão presos Crédito: Reprodução

Durante audiência de custódia em que tentavam obter a conversão da prisão preventiva em domiciliar, advogados relataram a presença de insetos, rã e rato nas celas, em unidades de Viana Cariacica . A Comissão de Direitos e Prerrogativas da OAB-ES fez uma visita técnica ao Centro Prisional Feminino de Cariacica (CPFC) e, em relatório, apontou que as condições em que as advogadas presas se encontravam eram de insalubridade.

O Grupo Especial em Execução Penal (Getep) do Ministério Público, entretanto, ressalta em nota que as instalações onde advogados e advogadas se encontram são inspecionadas regularmente e contam com condições especiais, como pode ser observado em fotos dos locais obtidas pela reportagem de A Gazeta.

"São locais adequados para o cumprimento de prisão e contam com condições especiais, em razão da função exercida por esses presos. Diariamente, as administrações das unidades têm enviado relatórios ao MPES, inclusive quanto às adaptações e complementações de solicitações feitas pelos presos, pelos defensores ou mesmo pela OAB-ES", informa o Ministério Público.

Your browser does not support the audio element. MPES rebate OAB e diz que local onde advogados estão presos é adequado

Imagens obtidas por A Gazeta mostram cela em que advogados apontados como "pombo-correio" do tráfico de drogas estão presos Crédito: Reprodução

Na nota, o MPES diz ainda que "as unidades atendem às normativas legais, à doutrina e à interpretação dos Tribunais Superiores."

A Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), órgão responsável pelos presídios no Espírito Santo , já havia rebatido as queixas, informando que mantém os protocolos de higiene e conservação em todas as unidades prisionais. Em nota, ressaltou que a limpeza é realizada diariamente e as ações de dedetização em períodos determinados. Além disso, pontuou que inspeções mensais são realizadas pelo Poder Judiciário nas unidades citadas e que, até o momento, nenhuma não conformidade foi identificada.

Entenda o caso

A prisão dos advogados foi efetuada no último dia 4 de novembro, após o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do MPES, deflagrar uma operação para cumprir 11 mandados. Eles são suspeitos de atuar como "pombos-correios" para lideranças da facção Primeiro Comando de Vitória (PCV). Do grupo, 10 foram presos:

DIEGO DO AMARAL LEAL DANIEL FERREIRA DE SOUZA MATEUS CANIZIO MARINHO DE OLIVEIRA DAVI DICKSON MEROTO LAMAS PEREIRA MAILA HERING THATIANE DOS SANTOS SILVA MAYCON NEVES REBONATO BARBARA MARCARINI VON RANDOW GUILHERME NUNES MORAES ESTER MORAIS DIAS

O único foragido é Marco Aurelio de Souza Rodrigues.

A investigação foi instaurada pelo Gaeco para apurar as ações delituosas praticadas por advogados que se utilizam indevidamente de prerrogativas da advocacia para atuar na transmissão de mensagens ilícitas entre integrantes do PCV.

De acordo com o MPES, ficou constatado que esses advogados, segundo as investigações, viabilizam a manutenção do poder e gestão de lideranças de grupos criminosos sobre os crimes perpetrados, em relação a tráfico de entorpecentes, aquisição e porte de armamentos e munições, execução e planejamento de crimes de homicídio.