Entenda como agem advogados suspeitos de serem 'pombos-correios' do tráfico no ES

Dez advogados foram presos em operação do GAECO suspeitos de atuar como 'pombo-correio' de traficantes Crédito: Divulgação/MPES

A facção PCV é chefiada por Carlos Alberto Furtado da Silva, vulgo Beto, que esteve preso na Penitenciária de Segurança Máxima II (PSMA), em Viana, na Grande Vitória, e, em 19 de julho do ano passado, foi transferido para uma prisão federal no Norte do país. Fora da cadeia, o braço direito de Beto é Fernando Moraes Pereira Pimenta, o Marujo – procurado pela polícia.

Considerado pela Polícia Civil o chefe “in loco” do PCV, Marujo comanda o tráfico de drogas do Bairro da Penha e Bonfim, na Capital, e responde diretamente à cúpula da liderança da facção que domina a região e se estende a vários bairros – não apenas na Grande Vitória , mas também no interior do Estado.

Advogados presos nesta sexta-feira (4):

DIEGO DO AMARAL LEAL DANIEL FERREIRA DE SOUZA MATEUS CANIZIO MARINHO DE OLIVEIRA DAVI DICKSON MEROTO LAMAS PEREIRA MAILA HERING THATIANE DOS SANTOS SILVA MAYCON NEVES REBONATO BARBARA MARCARINI VON RANDOW GUILHERME NUNES MORAES ESTER MORAIS DIAS

O único foragido é Marco Aurelio de Souza Rodrigues.

A defesa de Davi Dickson Meroto Lamas Pereira solicitou um habeas corpus visando a "transferência do paciente para prisão domiciliar, mediante o uso de tornozeleira eletrônica ou qualquer outra medida cautelar alternativa à prisão", mas o pedido foi indeferido pela Justiça.

Comunicação feita por advogados

O relatório aponta que Marujo responde diretamente a Beto e a comunicação deles ocorre por meio de advogados, denominados pela polícia de "pombos-correio", que utilizam dessa função para ter acesso aos presídios em qualquer dia e horário.

Segundo a investigação, os advogados escrevem, de próprio punho, as ordens, questionamentos e informações que o chefe do PCV tem para repassar. Após isso, o advogado fotografa a carta grafada dentro do presídio e envia, via WhatsApp, a imagem da carta para Marujo.

Marujo, por sua vez, quando necessita se comunicar com Beto, escreve notas de texto em seu celular e posteriormente as compartilha com o advogado, que vai ao presídio transmitir o recado.

As investigações concluíram que, em algumas ocasiões, a organização criminosa recebe informações e consegue se antecipar a operações policiais. Esses dados são compartilhados por advogados, mas também por policiais, ainda não identificados.

Operação do GAECO mira advogados suspeitos de envolvimento com o PCV Crédito: Divulgação/MPES

Operação TIES: 10 advogados presos e um foragido

Ministério Público do Espírito Santo (MPES) deflagrou nesta sexta-feira (4), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), a Operação TIES, com objetivo de cumprir 11 mandados de prisão preventiva contra advogados. Os alvos são suspeitos de atuarem como "pombos-correios" para lideranças da facção Primeiro Comando de Vitória (PCV). Até o momento, 10 profissionais foram presos e um que figura como réu está foragido.

A investigação foi instaurada pelo Gaeco para apurar as ações delituosas praticadas por advogados que se utilizam indevidamente de prerrogativas da advocacia para atuar na transmissão de mensagens ilícitas entre integrantes do PCV.

De acordo com o MPES, ficou constatado que esses advogados viabilizam a manutenção do poder e gestão de lideranças de grupos criminosos sobre os crimes perpetrados, em relação a tráfico de entorpecentes, aquisição e porte de armamentos e munições, execução e planejamento de crimes de homicídio.

A denúncia foi recebida pela Justiça, que decretou a prisão preventiva dos réus e determinou a suspensão do exercício da advocacia. Dentre os crimes imputados estão os de integrar organização criminosa e tráfico de drogas. Os autos tramitam perante a 1ª Vara Criminal de Viana.

A reportagem de A Gazeta procurou a Ordem dos Advogados do Brasil no Espírito Santo, em busca de um posicionamento. O texto será atualizado caso o órgão envie uma resposta.