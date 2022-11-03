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Crime banal

Suspeito de matar mulher no ES confessa crime por dívida de R$ 150

Suspeito disse ter enforcado Chirleni Ferreira Nunes, em Nova Venécia, após uma negociação malsucedida e que ainda envolveu relação sexual; vítima foi achada nua e com uma camisa amarrada ao pescoço
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

03 nov 2022 às 18:46

Publicado em 03 de Novembro de 2022 às 18:46

Vítima foi encontrada enforcada e sem roupas no meio no matagal; suspeito de 44 anos tinha saído da cadeia há um mês e confessou o crime
Chirleni Ferreira Nunes, de 34 anos, morta enforcada em Nova Venécia Crédito: Redes Sociais
mulher encontrada morta em uma mata do bairro Altoé, em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo, foi enforcada após uma negociação de uma dívida de R$ 150. É o que confessou o próprio suspeito do crime, preso nesta quinta-feira (3) no mesmo bairro onde tudo aconteceu.
Chirleni Ferreira Nunes, de 34 anos, foi achada sem roupas, no chão e com um pano amarrado no pescoço, na manhã de quarta-feira (2).
Após o início das investigações, policiais da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Nova Venécia localizaram a casa do suspeito, um homem de 44 anos que morava no bairro com a tia há cerca de um mês, quando saiu da prisão.
Nesse período, ele e a vítima teriam virado amigos e, após um tempo, Chirleni pediu R$ 150 emprestados.
"O dinheiro não foi devolvido e, nessa quarta-feira, o homem se deslocou à casa da mulher para cobrar a dívida. Segundo o acusado, a mulher não tinha como devolver a quantia e, por esse motivo, ela teria concordado em ter relações sexuais com o suspeito para quitar a dívida. Com isso, ambos seguiram até um matagal, onde teriam iniciado o ato sexual de forma consentida", disse o titular da DHPP de Nova Venécia, delegado Wilian Dobrovosk.
Ainda segundo o depoimento do suspeito, após um período a mulher teria começado a ofendê-lo e, neste momento, ele tomou a decisão de matá-la.
"Após enforcá-la com as mãos, o homem teria finalizado a ação criminosa amarrando a camisa dele ao redor do pescoço da mulher para garantir que ela estaria morta. Havia informações de que o autor teria saído de casa e que a roupa que ele usou no crime estaria suja. Na residência onde convive com a tia, quando os policiais o encontraram e o questionaram, ele entregou a roupa e confessou o crime"
Delegado Wilian Dobrovosk - Titular da DHPP de Nova Venécia
Apesar da versão do suspeito, a polícia ainda investiga se a relação sexual realmente foi consensual. "É importante ressaltar que, no momento, temos a versão do suspeito de que ele e a vítima teriam acertado um ‘programa’, mas não descartamos a possibilidade de ter ocorrido um estupro e isto será investigado. O homem foi autuado em flagrante pelos crimes de homicídio qualificado por motivo fútil e emprego de meio cruel e que impossibilitou a defesa da vítima”, completou Dobrovosk.

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