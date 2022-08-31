Operação mira advogados suspeitos de "leva e traz" para traficantes no ES

Operação é realizada pelo MPES e investiga 10 advogados Crédito: Carlos Alberto Silva

Ministério Público do Espírito Santo deflagrou, nesta quarta-feira (31), a Operação Ties – que mira 10 advogados suspeitos de fazerem "leva e traz", facilitando a comunicação de lideranças do tráfico de drogas no Estado A ação cumpre mandados de busca e apreensão nos municípios Serra, Vitória, Vila Velha, Cariacica e Guarapari.

A ação é realizada pelo MPES, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), com apoio da Assessoria Militar e policiais militares do 1º e do 7º Batalhão da Polícia Militar do Espírito Santo. A operação investiga ações praticadas por pessoas que utilizam direitos da advocacia para atuar na transmissão de mensagens.

Segundo o Ministério Público, a comunicação, considerada ilícita, é feita entre integrantes de organização criminosa, permitindo que os líderes do tráfico mantenham o poder de gestão sobre os crimes.

As buscas e apreensões referentes a esses advogados são acompanhadas por representantes da Comissão de Prerrogativas da Ordem dos Advogados do Brasil seccional Espírito Santo (OAB-ES), em cumprimento de decisão judicial da 1ª Vara Criminal de Viana. Não foram divulgados os nomes dos advogados.

Em decorrência de fatos graves apurados na Operação "Ties”, foi aplicada aos investigados a medida cautelar de suspensão do exercício da advocacia, além da proibição de entrar em qualquer estabelecimento do sistema prisional. Eles também foram notificados para serem ouvidos perante o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco). As investigações seguem sob sigilo judicial.