"Preto sujo, safado e macaco"

Homem xinga lavador de carros e é preso por injúria racial em Vila Velha

Moradores afirmaram que não é a primeira vez que José Lodi Fernandes humilha o trabalhador; Representante comercial proferiu palavras racistas contra a vítima
Redação de A Gazeta

Publicado em 11 de Novembro de 2022 às 16:58

José Lodi Fernandes foi preso após humilhar lavador de carros em Vila Velha Crédito: Fabrício Christ
Um representante comercial de 41 anos foi preso nesta quinta-feira (10) por injúria racial após xingar um lavador de carros de "preto sujo, safado e macaco". O caso aconteceu no Centro de Vila Velha e, segundo relatos de moradores da região, não é a primeira vez que José Lodi Fernandes humilha o trabalhador e outras pessoas que passam pela rua. 
Populares que viram a cena acionaram a Polícia Militar. Ao chegarem ao local, os agentes presenciaram o momento em que o representante comercial proferiu palavras racistas ao trabalhador. Os policiais também foram desrespeitados e xingados por José Lodi. 
A vítima, que pediu para não ser identificada, disse que nunca havia denunciado antes por medo de perder o ponto de lavagem de carros. No entanto, ele foi convencido pelos policiais a fazer o boletim de ocorrência. 
Vítima, que não quis se identificar, disse que nunca havia denunciado antes por medo de perder o ponto de lavagem de carros
Vítima, que não quis se identificar, disse que nunca havia denunciado antes por medo de perder o ponto de lavagem de carros Crédito: Fabrício Christ
"Eu não falo nada com ele. Eu passo na minha, chego aqui para trabalhar e não dou nem moral a ele, não converso. Acho que ele faz para ofender mesmo. Acho que é para provocar, para ver se eu reajo e faço alguma coisa."
X. - Lavador de carros
Nesta sexta-feira (11), enquanto passava por exames no Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, o representante comercial disse que xingou o lavador de carros porque estava bêbado. 
"Eu acho que [xinguei] porque estava alcoolizado. Não pensei na hora"
José Lodi Fernandes - Representante comercial

Outros casos de humilhação

Uma moradora da região, que pediu para não ser identificada, contou que não é a primeira vez que o representante comercial xinga o lavador de carros, além de outras pessoas que passam pela região. 
"Sempre acontece isso, a cada 15 dias. Ele enche a cara e fica humilhando todo mundo na rua e ninguém fazia nada. Só agora que resolveram fazer alguma coisa e pegaram ele no flagra, dizendo as mesmas coisas: 'Nego, safado, macaco'"
X. - Moradora que não quis ser identificada
José Lodi Fernandes foi encaminhado à Delegacia Regional de Vila Velha, onde foi autuado em flagrante pelo crime de injúria racial e por destruir coisa alheia.
Além disso, segundo a Polícia Civil, na manhã desta sexta-feira (11), enquanto aguardava para ser encaminhado ao presídio, o representante comercial tumultuou a delegacia, dando socos na cela e gritando. Por isso, ele também foi autuado pelos crimes de desobediência e desacato. Ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).
Com informações do g1 ES.

