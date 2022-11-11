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Bairro Ilha dos Ayres

Moradora em situação de rua é morta com tiro na cabeça em Vila Velha

Mulher foi assassinada na madrugada desta sexta-feira (11) após suspeitos abordarem grupo de moradores de rua; os criminosos fugiram após o assassinato
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 nov 2022 às 12:54

Publicado em 11 de Novembro de 2022 às 12:54

Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória
Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
Uma moradora em situação de rua foi morta com um tiro na cabeça na madrugada desta sexta-feira (11), no bairro Ilha dos Ayres, em Vila Velha. Testemunhas contaram à Polícia Militar que os suspeitos estavam em um carro e conversaram com um grupo de moradores em situação de rua antes do crime.
Segundo a corporação, minutos antes do crime, "indivíduos a bordo de um carro passaram pelo local, desembarcaram, conversaram com os moradores em situação de rua e, em seguida, embarcaram novamente e deram um tiro contra a mulher antes de irem embora", disse a corporação, em nota.
Policiais militares realizam buscas na região, mas não localizaram nenhum suspeito do crime.
A Polícia Civil disse que o caso será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM) e, até a última atualização desta reportagem, nenhum suspeito havia sido preso.
O corpo da vítima, que não teve o nome divulgado, foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.
Com informações do G1ES

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