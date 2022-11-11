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Não pagou fiança

Jovem é presa com arma e drogas no Morro do Moreno em Vila Velha

Ela estava com outros três amigos – dois homens de 21 e 25 anos e uma mulher de 21 – que foram, liberados. Os quatro estavam saindo de um veículo quando foram abordados pela Guarda
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 nov 2022 às 12:47

Publicado em 11 de Novembro de 2022 às 12:47

Morro do P
Morro do Moreno, onde quarteto foi abordado pela Guarda Municipal de Vila Velha Crédito: Divulgação | Prefeitura de Vila Velha
Uma jovem de 24 anos foi presa durante uma abordagem da Guarda Municipal no Morro do Moreno, na Praia da Costa, em Vila Velha, na madrugada desta sexta-feira (11). Ela estava com outros três amigos – dois homens de 21 e 25 anos e uma mulher de 21 – que foram, liberados.
A Guarda Municipal de Vila Velha disse que agentes estavam realizando patrulhamento na região quando viu as duas jovens e os dois rapazes saindo de um carro. Ao avistarem a viatura, os suspeitos correram para uma pedra, mas foram localizados pela equipe.
Ainda conforme a corporação, durante vistoria no veículo, foram encontradas uma quantidade de maconha, R$ 300 e uma pistola calibre .380. O material e os suspeitos foram encaminhados à Delegacia Regional de Vila Velha.
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil disse que duas mulheres de 21 e 24 anos e dois homens de 21 e 25 anos foram conduzidos à Delegacia Regional de Vila Velha, onde a jovem de 24 anos foi autuada em flagrante pelo crime posse ilegal de arma de fogo e porte de drogas para consumo próprio. Como não pagou fiança, ela foi encaminhada ao sistema prisional. Os outros conduzidos foram ouvidos e liberados.

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