Jovem é presa com arma e drogas no Morro do Moreno em Vila Velha

Uma jovem de 24 anos foi presa durante uma abordagem da Guarda Municipal no Morro do Moreno, na Praia da Costa, em Vila Velha, na madrugada desta sexta-feira (11). Ela estava com outros três amigos – dois homens de 21 e 25 anos e uma mulher de 21 – que foram, liberados.
A Guarda Municipal de Vila Velha disse que agentes estavam realizando patrulhamento na região quando viu as duas jovens e os dois rapazes saindo de um carro. Ao avistarem a viatura, os suspeitos correram para uma pedra, mas foram localizados pela equipe.
Ainda conforme a corporação, durante vistoria no veículo, foram encontradas uma quantidade de maconha, R$ 300 e uma pistola calibre .380. O material e os suspeitos foram encaminhados à Delegacia Regional de Vila Velha.
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil disse que duas mulheres de 21 e 24 anos e dois homens de 21 e 25 anos foram conduzidos à Delegacia Regional de Vila Velha, onde a jovem de 24 anos foi autuada em flagrante pelo crime posse ilegal de arma de fogo e porte de drogas para consumo próprio. Como não pagou fiança, ela foi encaminhada ao sistema prisional. Os outros conduzidos foram ouvidos e liberados.