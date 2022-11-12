Morte de motorista de app na Serra segue sem respostas após 3 meses

Dyonathan Boni Choa, de 24 anos, sofreu um ataque de mais de 30 tiros, dos quais sete o atingiram. Crédito: Reprodução

Três meses após o assassinato de Dyonathan Boni Choa, de 24 anos, a família do motorista de aplicativo ainda espera por respostas. O crime aconteceu no dia 12 de agosto, no bairro Feu Rosa, na Serra, quando o jovem foi atingido por sete disparos dentro do veículo que dirigia. A Polícia Civil trata o caso, inicialmente, como homicídio.

Questionada, a corporação destacou ainda que as investigações da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra seguem em andamento.

A irmã da vítima, que prefere não se identificar, contou à reportagem de A Gazeta que tem medo de que o culpado pela morte de Dyonathan fique impune. "É complicado, porque até hoje não sabemos quem foi e qual o motivo. A gente fica sem saber o que fazer", lamentou.

Também de acordo com ela, a família decidiu se mudar da casa onde morava uma semana após o crime, com medo de que pudessem se tornar alvos. Atualmente, eles moram no interior. O local, no entanto, não será divulgado para preservá-los.

"Minha mãe achou melhor mudar, porque além de tudo lembrar o Dyonathan lá em casa, ela também ficava com medo de acontecer algo com a gente", contou.

Agora, conforme reforçou a irmã, a expectativa é que a "justiça seja feita" em memória do motorista de aplicativo. "Esperamos que os culpados sejam descobertos e que eles não fiquem impunes por esse assassinato", disse.

RELEMBRE O CASO

Dyonathan trabalhava como motorista de aplicativo desde 2018 e estudava para concurso público. Ele tinha acabado de deixar a irmã em Feu Rosa, momentos antes de ser assassinado. Segundo a perícia da Polícia Civil, foram mais de 30 tiros efetuados por duas armas diferentes, dos quais sete atingiram o jovem.

Na época, a irmã de Dyonathan relatou que o carro dele, um Renault Sandero, foi interceptado por bandidos armados e encapuzados.

"Meu irmão me deixou aqui para pegar uma carona. Era por volta de umas 6h da manhã, o horário que ele sempre me trazia. Na frente tinha um carro branco parado e atrás tinha uma Pampa branca parada. O carro começou a atirar contra o meu irmão. Quando olhei por trás da Pampa vi que meu irmão era o alvo dos tiros”, contou.

Dyonathan Boni Choa, de 24 anos, assassinado em Feu Rosa, na Serra Crédito: Reprodução

Conforme apuração da TV Gazeta, os bandidos fugiram de carro e não foram localizados e identificados. O crime ocorreu a poucos metros da praça e de uma base da Polícia Militar na localidade.