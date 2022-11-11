Carro que presta serviço para prefeitura anda sobre calçada em Vitória

Quem passava na região da Praia do Suá, em Vitória, na tarde desta sexta-feira (11), tomou um susto ao se deparar com um carro em cima da calçada. Imagens obtidas pela reportagem de A Gazeta mostram o momento em que o veículo trafega entre os pedestres que passam na Rua Dukla de Aguiar, perto da praça do pedágio.
Testemunhas relataram que a cena "inusitada" aconteceu por volta das 15h40. Pelo vídeo, é possível escutar um motorista afirmando que o veículo seria da Prefeitura de Vitória. É possível ver na parte traseira do carro um adesivo do "Fala Vitória 156", que é a central telefônica da prefeitura que dá acesso a serviços de saúde, transporte, entre outros.
Procurada, a a Prefeitura de Vitória
informou que o carro em questão presta serviço para as equipes de abordagem da Secretaria de Assistência Social (Semas) e, em uma situação "excepcional" e "urgente", "parou no local para prestar atendimento a uma pessoa em situação de rua, de forma a garantir a preservação da vida e a segurança da mesma, já que estava sob risco em uma importante e movimentada via pública da região".
Apesar das circunstâncias em que o fato ocorreu, outras pessoas foram colocadas em risco com o ato do motorista. Por isso, de acordo com o especialista em trânsito e representante do Movimento Capixaba para Salvar Vidas no Trânsito (Movitran), André Cerqueira, essa prática é proibida pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB), conforme prevê o artigo 193.
"Nesse caso, a infração é gravíssima. É uma manobra de maior risco. A multa chega a próximo de R$ 900. Como é uma área urbana, a aplicação da multa compete, inclusive, ao órgão municipal", afirma.
Apesar de apresentar um motivo para o veículo ter parado na calçada, a administração municipal, no entanto, não explicou a razão pela qual o carro transitou no local.