Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Veja vídeo

Carro que presta serviço para prefeitura anda sobre calçada em Vitória

Caso ocorreu nesta sexta-feira (11), no bairro Praia do Suá. Prefeitura da Capital alegou que, em uma situação "excepcional" e "urgente", prestava atendimento a uma pessoa em situação de rua
Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

11 nov 2022 às 20:51

Publicado em 11 de Novembro de 2022 às 20:51

Quem passava na região da Praia do Suá, em Vitória, na tarde desta sexta-feira (11), tomou um susto ao se deparar com um carro em cima da calçada. Imagens obtidas pela reportagem de A Gazeta mostram o momento em que o veículo trafega entre os pedestres que passam na Rua Dukla de Aguiar, perto da praça do pedágio.
Testemunhas relataram que a cena "inusitada" aconteceu por volta das 15h40. Pelo vídeo, é possível escutar um motorista afirmando que o veículo seria da Prefeitura de Vitória. É possível ver na parte traseira do carro um adesivo do "Fala Vitória 156", que é a central telefônica da prefeitura que dá acesso a serviços de saúde, transporte, entre outros. 
Procurada, a a Prefeitura de Vitória informou que o carro em questão presta serviço para as equipes de abordagem da Secretaria de Assistência Social (Semas) e, em uma situação "excepcional" e "urgente", "parou no local para prestar atendimento a uma pessoa em situação de rua, de forma a garantir a preservação da vida e a segurança da mesma, já que estava sob risco em uma importante e movimentada via pública da região".
Carro que presta serviço para prefeitura anda sobre calçada em Vitória

Ação proibida por lei

Apesar das circunstâncias em que o fato ocorreu, outras pessoas foram colocadas em risco com o ato do motorista. Por isso, de acordo com o especialista em trânsito e representante do Movimento Capixaba para Salvar Vidas no Trânsito (Movitran), André Cerqueira, essa prática é proibida pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB), conforme prevê o artigo 193. 

Artigo 193 do CTB

"Transitar com o veículo em calçadas, passeios, passarelas, ciclovias, ciclofaixas, ilhas, refúgios, ajardinamentos, canteiros centrais e divisores de pista de rolamento, acostamentos, marcas de canalização, gramados e jardins públicos:

Infração - gravíssima;

Penalidade - multa (três vezes)"

"Nesse caso, a infração é gravíssima. É uma manobra de maior risco. A multa chega a próximo de R$ 900. Como é uma área urbana, a aplicação da multa compete, inclusive, ao órgão municipal", afirma.
Apesar de apresentar um  motivo para o veículo ter parado na calçada, a administração municipal, no entanto, não explicou a razão pela qual o carro transitou no local.

Veja Também

Homem xinga lavador de carros e é preso por injúria racial em Vila Velha

ES recebe novo alerta de chuva intensa e ventos fortes; veja as cidades

TRE confirma cassação de vereadores de Colatina por fraude na cota de gênero

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Prefeitura de Vitória trânsito Vitória (ES) Praia do Suá
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar
Imagem de destaque
Renovação da FCA: contrato deve obrigar estudo para contorno em MG

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados