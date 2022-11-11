Quem passava na região da Praia do Suá, em Vitória, na tarde desta sexta-feira (11), tomou um susto ao se deparar com um carro em cima da calçada. Imagens obtidas pela reportagem de A Gazeta mostram o momento em que o veículo trafega entre os pedestres que passam na Rua Dukla de Aguiar, perto da praça do pedágio.

Testemunhas relataram que a cena "inusitada" aconteceu por volta das 15h40. Pelo vídeo, é possível escutar um motorista afirmando que o veículo seria da Prefeitura de Vitória. É possível ver na parte traseira do carro um adesivo do "Fala Vitória 156", que é a central telefônica da prefeitura que dá acesso a serviços de saúde, transporte, entre outros.

Procurada, a a Prefeitura de Vitória informou que o carro em questão presta serviço para as equipes de abordagem da Secretaria de Assistência Social (Semas) e, em uma situação "excepcional" e "urgente", "parou no local para prestar atendimento a uma pessoa em situação de rua, de forma a garantir a preservação da vida e a segurança da mesma, já que estava sob risco em uma importante e movimentada via pública da região".

Your browser does not support the audio element. Carro que presta serviço para prefeitura anda sobre calçada em Vitória

Ação proibida por lei

Apesar das circunstâncias em que o fato ocorreu, outras pessoas foram colocadas em risco com o ato do motorista. Por isso, de acordo com o especialista em trânsito e representante do Movimento Capixaba para Salvar Vidas no Trânsito (Movitran), André Cerqueira, essa prática é proibida pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB), conforme prevê o artigo 193.

Artigo 193 do CTB "Transitar com o veículo em calçadas, passeios, passarelas, ciclovias, ciclofaixas, ilhas, refúgios, ajardinamentos, canteiros centrais e divisores de pista de rolamento, acostamentos, marcas de canalização, gramados e jardins públicos: Infração - gravíssima; Penalidade - multa (três vezes)"

"Nesse caso, a infração é gravíssima. É uma manobra de maior risco. A multa chega a próximo de R$ 900. Como é uma área urbana, a aplicação da multa compete, inclusive, ao órgão municipal", afirma.