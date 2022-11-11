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ES recebe novo alerta de chuva intensa e ventos fortes; veja as cidades

Aviso do Instituto Nacional de Meterologia (Inmet) foi divulgado nesta sexta-feira (11) e é válido até as 10h deste sábado (12), abrangendo 76 municípios
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 nov 2022 às 17:32

Publicado em 11 de Novembro de 2022 às 17:32

Chuva em Vitória
Novo aviso prevê acumulados de chuva de até 50mm por dia Crédito: Fernando Madeira
Um novo alerta de perigo potencial de chuvas foi emitido para quase todo o Espírito Santo. O aviso amarelo do Instituto Nacional de Meterologia (Inmet), emitido nesta sexta-feira (11), será válido até às 10h deste sábado (12), abrangendo 76 municípios.
  • Afonso Cláudio
  • Água Doce do Norte
  • Águia Branca
  • Alegre
  • Alfredo Chaves
  • Alto Rio Novo
  • Anchieta
  • Apiacá
  • Aracruz
  • Atílio Vivacqua
  • Baixo Guandu
  • Barra de São Francisco
  • Boa Esperança
  • Bom Jesus do Norte
  • Brejetuba
  • Cachoeiro de Itapemirim
  • Cariacica
  • Castelo
  • Colatina
  • Conceição da Barra
  • Conceição do Castelo
  • Divino de São Lourenço
  • Domingos Martins
  • Dores do Rio Preto
  • Ecoporanga
  • Fundão
  • Governador Lindenberg
  • Guaçuí
  • Guarapari
  • Ibatiba
  • Ibiraçu
  • Ibitirama
  • Iconha
  • Irupi
  • Itaguaçu
  • Itapemirim
  • Itarana
  • Iúna
  • Jaguaré
  • Jerônimo Monteiro
  • João Neiva
  • Laranja da Terra
  • Linhares
  • Mantenópolis
  • Marataízes
  • Marechal Floriano
  • Marilândia
  • Mimoso do Sul
  • Montanha
  • Mucurici
  • Muniz Freire
  • Muqui
  • Nova Venécia
  • Pancas
  • Pedro Canário
  • Pinheiros
  • Piúma
  • Ponto Belo
  • Presidente Kennedy
  • Rio Bananal
  • Rio Novo do Sul
  • Santa Leopoldina
  • Santa Maria de Jetibá
  • Santa Teresa
  • São Domingos do Norte
  • São Gabriel da Palha
  • São José do Calçado
  • São Mateus
  • São Roque do Canaã
  • Serra
  • Sooretama
  • Vargem Alta
  • Venda Nova do Imigrante
  • Viana
  • Vila Pavão
  • Vila Valério
Nessas localidades, segundo o alerta, pode chover entre 20 mm/h e 30 mm/h ou até 50 mm/dia. Os ventos podem atingir 40 km/h 60 km/h. O risco, entretanto, é baixo para o corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.
ES recebe novo alerta de chuva intensa e ventos fortes; veja as cidades

Orientações do Inmet

- Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda; 

- Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada; 

- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

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