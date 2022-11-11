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Região Serrana

Chuva de granizo atinge Santa Maria de Jetibá; veja vídeo

Fenômeno aconteceu por volta de 15h30, em quatro bairros do município, e durou menos de cinco minutos, segundo a prefeitura; não foram relatados estragos na cidade
Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

11 nov 2022 às 16:18

Publicado em 11 de Novembro de 2022 às 16:18

Moradores do Centro e de pelo menos outros três bairros de Santa Maria de Jetibá, na Região Serrana do Espírito Santo, foram surpreendidos por uma chuva de granizo na tarde desta sexta-feira (11). O fenômeno aconteceu por volta de 15h30 e durou menos de cinco minutos, de acordo com a prefeitura.
A administração municipal informou que, até o momento, não há o registro de estragos ou de feridos. Segundo a Defesa Civil de Santa Maria de Jetibá, os bairros que registraram a chuva de granizo foram Centro, São Luiz, São Sebastião e Vila Jetibá. Não houve ocorrências na zona rural da cidade.

Novo alerta

Em meio à instabilidade que atinge o tempo no Espírito Santo, um novo alerta de perigo potencial de chuva intensa foi emitido para todo o Estado. O aviso amarelo foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) na manhã desta sexta-feira (11) e é válido até as 10h deste sábado (12).
Segundo o alerta, pode chover entre 20 mm/h e 30 mm/h ou até 50 mm/dia. Os ventos podem atingir 40 km/h 60 km/h. O risco, entretanto, é baixo para o corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.

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