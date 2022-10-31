Tempestade à vista

Semana no ES começa com alertas de frente fria, chuva forte e granizo

Estado está classificado com dois alertas de perigo potencial para chuva intensa e tempestade, podendo ficar com tempo instável até quarta-feira (2); confira a previsão

Publicado em 31 de Outubro de 2022 às 11:38

Vinicius Zagoto

Chuva deve durar até o fim da semana no ES; confira previsão do tempo Crédito: Fernando Maderia
A semana no Espírito Santo começa com alerta de perigo para tempestades, chuva intensa e previsão de chegada de nova frente fria. O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) destaca que o tempo continuará instável, pelo menos, até quarta-feira (2). 
A segunda-feira (31) será de chuva rápida na madrugada e manhã no Litoral Norte, devido à presença de umidade trazida pelos ventos costeiros. À tarde, áreas de instabilidade, associadas ao calor e a umidade, provocam pancadas de chuvas com trovoadas em trechos isolados das regiões Sul, Serrana e Noroeste. Não há expectativa de chuva nas demais áreas, inclusive na Grande Vitória. O vento sopra de moderada à forte intensidade por todo o trecho litorâneo.
Na terça-feira (1º), o dia começa com mudança nas condições de tempo aqui no Estado devido à passagem de uma frente fria pelo oceano. As nuvens aumentam ao longo do dia e a temperatura diurna diminui. São esperadas chuvas ocasionais em alguns momentos pelas Regiões Sul, Serrana e na Grande Vitória. Nas Regiões Norte, Nordeste e Noroeste o dia começa com sol e a chuva é esperada a partir da tarde.
O tempo segue instável na quarta-feira (2) e são esperadas chuvas ocasionais ao longo do dia. A temperatura diurna diminui um pouco mais por todas as regiões capixabas.
Semana no Espírito Santo começa com tempestade, granizo, frente fria e chuva intensa Crédito: Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)

ALERTA DE TEMPESTADE 

Em cidades das regiões Sul e Serrana, há o risco de tempestade até 10h desta terça-feira (1º) com queda de granizo, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A chuva fica entre 20 mm/h e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, já os ventos atingem os 60 km/h. O risco é baixo para corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos. 
Já para os municípios da Grande Vitória e regiões Norte e Noroeste, há o alerta de perigo para chuva intensa, entre 20 mm/h e 30 mm/h ou até 50 mm/dia e ventos de 40 km/h e 60 km/h, também até 10h de terça. O risco é baixo para corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e  descargas elétricas.

