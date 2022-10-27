Final de semana será de calor e poucas nuvens na maior parte do ES

Início da semana foi de muita chuva na Grande Vitória e em algumas cidades do interior do ES Crédito: Fernando Madeira

Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural (Incaper), de quinta (27) a domingo (30), a previsão é de calor e poucas nuvens. Há possibilidade de chuvas rápidas no litoral norte do Estado, no final de semana. Confira abaixo:

Nesta quinta-feira (27), a tendência é de tempo aberto ao longo do dia para a Grande Vitória e a região Nordeste do Estado. Nas demais regiões, o dia também será de calor, com algumas nuvens, mas sem expectativa de chuva.

A sexta-feira (28) segue com calor, poucas nuvens e sem chuva em todo o Espírito Santo. A possibilidade é de rajadas de vento entre o litoral sul e metropolitano do Estado.

O sábado (29) será de chuva rápida no litoral norte durante a madrugada e a manhã. Nas demais áreas do Estado, a previsão continua de poucas nuvens, calor e sem expectativa de chuva. Há chances de rajadas de vento entre os litorais sul e metropolitano.