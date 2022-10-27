Final de semana será de calor e poucas nuvens na maior parte do ES

Os últimos dias foram marcados por tempo instável no Espírito Santo. Após alertas de chuvas intensas e ventos fortes, a previsão para o restante da semana é de um clima mais tranquilo.
Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural (Incaper), de quinta (27) a domingo (30), a previsão é de calor e poucas nuvens. Há possibilidade de chuvas rápidas no litoral norte do Estado, no final de semana. Confira abaixo:
Nesta quinta-feira (27), a tendência é de tempo aberto ao longo do dia para a Grande Vitória e a região Nordeste do Estado. Nas demais regiões, o dia também será de calor, com algumas nuvens, mas sem expectativa de chuva.
A sexta-feira (28) segue com calor, poucas nuvens e sem chuva em todo o Espírito Santo. A possibilidade é de rajadas de vento entre o litoral sul e metropolitano do Estado.
O sábado (29) será de chuva rápida no litoral norte durante a madrugada e a manhã. Nas demais áreas do Estado, a previsão continua de poucas nuvens, calor e sem expectativa de chuva. Há chances de rajadas de vento entre os litorais sul e metropolitano.
Já para o domingo (30), dia do segundo turno das eleições, a tendência segue de chuva rápida apenas na madrugada e na manhã no litoral norte capixaba. Ao longo do dia, há possibilidade de chuva nas demais áreas do norte, exceto no sul da região Noroeste. Também há possibilidade de rajadas de vento entre os litorais sul e metropolitano.