Moradores de Vitória ficam "ilhados" durante chuva Crédito: Fernando Madeira

O temporal que atinge o Espírito Santo desde o início da tarde desta terça-feira (25) deixou rastros de prejuízos em diferentes cidades. Houve alagamentos tanto na Grande Vitória quanto nas regiões Norte e Serrana, que ainda registraram queda de árvores, destalhamento de casas e até a morte de uma pessoa.

100 mm de chuva em 24h, segundo boletim extraordinário da Defesa Civil Estadual atualizado às 17h desta terça-feira. Outras cidades que também tiveram intercorrências foram Serra e Vitória. Somente em Ibiraçu, município na região Norte, foram registrados mais dede chuva em 24h, segundo boletim extraordinário da Defesa Civil Estadual atualizado às 17h desta terça-feira. Outras cidades que também tiveram intercorrências foram Aracruz , Rio Bananal, Santa Teresa

CIDADES COM MAIORES ACUMULADOS DE CHUVA NAS ÚLTIMAS 24H

Ibiraçu - 100,08 mm



Aracruz - 57,69 mm



Conceição da Barra - 39,04 mm



João Neiva - 37,69 mm



Santa Leopoldina - 34,81 mm



Viana - 27,93 mm



Rio Bananal - 23,80 mm



Santa Maria de Jetibá - 19,88 mm



Cariacica - 16,35 mm



São José do Calçado - 16,20 mm



IBIRAÇU

Your browser does not support the audio element. Alagamentos, quedas de árvores e morte: os impactos da chuva no ES

Ibiraçu A chuva no município de começou por volta das 14h e durou cerca de 40 minutos – o suficiente para deixar pelo menos quatro bairros alagados. As ruas de Ericina, Residencial, Campagnaro e Centro ficaram debaixo d'água, segundo a Defesa Civil Municipal. Até o momento, não houve registro de desabrigados ou desalojados.

Na manhã desta quarta-feira (26), a Defesa Civil de Ibiraçu disse que está sendo realizado o trabalho de limpeza em pontos da cidade. Restou lama nos locais onde os alagamentos foram registrados. A reportagem de A Gazeta apurou que há três pontos interditados na cidade por conta de uma obstrução em manilhas no bairro Campagnaro. Essas áreas estão isoladas, e, segundo a Defesa Civil Municipal, será necessária a troca do material.

Chuva forte deixa ruas alagadas em Ibiraçu Crédito: Leitor | A Gazeta

RIO BANANAL

TV Gazeta Norte com a Defesa Civil Municipal, Bruno Pagoto Santana, de 23 anos, estava trabalhando quando tentou pular uma cerca energizada e acabou atingido pela descarga elétrica. A ocorrência aconteceu no bairro Panorama. Além das rajadas de vento e a destruição que atingiu Rio Bananal, também no Norte, um jovem morreu eletrocutado na cidade devido ao temporal . Segundo apuração dacom a Defesa Civil Municipal, Bruno Pagoto Santana, de 23 anos, estava trabalhando quando tentou pular uma cerca energizada e acabou atingido pela descarga elétrica. A ocorrência aconteceu no bairro Panorama.

Um vídeo feito por um morador (veja abaixo) registrou o momento em que o vento forte arrancou as telhas de uma casa.

ARACRUZ

Em nota, a Prefeitura de Aracruz informou que a água já escoou, e que está finalizando uma projeto para licitar obras de macrodrenagem e sanar com o problema de alagamentos no local.

Nesta quarta-feira (26), a Defesa Civil de Aracruz disse que, em 36h, o município registrou um acumulado de 67 mm de chuva. Como a previsão do tempo ainda é de chuva ao longo do dia, o órgão reforça que toda a população, principalmente aquelas que moram em áreas de riscos, fiquem atentas e, ao primeiro sinal de perigo, deixem suas casas e busquem abrigo junto de amigos e familiares mais próximos. O telefone para emergências é o (27) 99963-0321.

VITÓRIA

Chuva no Centro de Vitória

SANTA TERESA

O trabalho de desobstrução da via terminou por volta das 20h, quando a rodovia foi totalmente liberada, conforme a Prefeitura de Santa Teresa.

A empresa Luz e Força Santa Maria informou que, ao todo, 300 unidades consumidoras ficaram sem energia elétrica. Foi montada uma força-tarefa com 30 profissionais, que atuaram para que o serviço fosse retomado na comunidade. Os trabalhos duraram até 1h, desta quarta (26), quando a energia foi restabelecida.

SERRA

Motoristas que passavam pelo bairro Jardim Limoeiro, na Serra, no início da noite, também tiveram dificuldades para circular pela região. Houve ainda registros de alagamento na altura de Colina de Laranjeiras e do Parque Residencial Laranjeiras.

ÁGUIA BRANCA