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Trânsito afetado

Caminhão tomba na BR 262 e deixa pista interditada em Venda Nova

O acidente ocorreu no km 100 da rodovia federal, no trecho que corta o município da região Serrana;  Veículo obstruiu parte de uma das faixas e também o acostamento

Publicado em 25 de Outubro de 2022 às 16:26

Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

25 out 2022 às 16:26
Caminhão tomba na BR 262 e deixa pista interditada em Venda Nova do Imigrante
Um caminhão tombou sobre a rodovia da BR 262 nesta terça-feira (25) Crédito: Divulgação \ Twitter PRF
Um caminhão tombou, na tarde desta terça-feira (25), no km 100 da BR 262, no sentido Vitória-Belo Horizonte, em Venda Nova do Imigrante, na região Serrana do Estado. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a pista está parcialmente interditada por conta do veículo ocupar parte de uma das faixas de rolamento e também o acostamento.
Pelas redes sociais pediu atenção aos condutores que trafegam pelo local. O motorista, de acordo com a PRF, teve lesões leves. 
Por volta das 18h40, a PRF informou que uma parte da pista continua interditada. A equipe aguarda a chegada do guincho para a retirada do veículo, porém, houve atrasos devido à chuva.

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