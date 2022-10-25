Caminhão tomba na BR 262 e deixa pista interditada em Venda Nova

Um caminhão tombou, na tarde desta terça-feira (25), no km 100 da BR 262, no sentido Vitória-Belo Horizonte, em Venda Nova do Imigrante, na região Serrana do Estado. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a pista está parcialmente interditada por conta do veículo ocupar parte de uma das faixas de rolamento e também o acostamento.
Pelas redes sociais pediu atenção aos condutores que trafegam pelo local. O motorista, de acordo com a PRF, teve lesões leves.
Por volta das 18h40, a PRF informou que uma parte da pista continua interditada. A equipe aguarda a chegada do guincho para a retirada do veículo, porém, houve atrasos devido à chuva.