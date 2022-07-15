Carro capota ao desviar de mulher na pista da BR 262 e ocupantes ficam feridos em Venda Nova

Duas pessoas ficaram feridas em um acidente de carro, na noite desta quinta-feira (14) no km 106, da BR 262, em Venda Nova do Imigrante, Região Serrana do Espírito Santo. Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas foram socorridos por populares para o Hospital Padre Máximo, na cidade, antes da chegada dos militares.
O carro capotou e foi parar fora da rodovia federal. O acidente aconteceu por volta das 22h10, e o Hospital não informou as identidades dos socorridos e também a condição clínica dos dois.
No local, os militares dos Bombeiros receberam a informação de que uma mulher que estaria embriagada havia invadido a pista. Para que não ocorresse um atropelamento, o motorista desviou e na manobra o veículo acabou capotando.
A Polícia Militar esteve no local e encaminhou a mulher para delegacia. Um amigo das vítimas foi ao local e ficou responsável pela remoção do carro. Na delegacia, a mulher foi ouvida, mas não autuada.