Carro capota ao desviar de mulher na pista da BR 262 e ocupantes ficam feridos em Venda Nova

Os dois ocupantes do veículo que capotou se feriram e foram levados ao hospital de Venda Nova Crédito: Divulgação/ Corpo de Bombeiros

O carro capotou e foi parar fora da rodovia federal. O acidente aconteceu por volta das 22h10, e o Hospital não informou as identidades dos socorridos e também a condição clínica dos dois.

Quando os militares chegaram ao local do acidente, as vítimas já haviam sido socorridas Crédito: Divulgação/ Corpo de Bombeiros

No local, os militares dos Bombeiros receberam a informação de que uma mulher que estaria embriagada havia invadido a pista. Para que não ocorresse um atropelamento, o motorista desviou e na manobra o veículo acabou capotando.