Ambulância com paciente e mais três pessoas pega fogo em Itarana

Uma ambulância da Prefeitura de Itaguaçu pegou fogo na noite de quinta-feira (14) na rodovia ES 261, em Itarana, no Noroeste do Espírito Santo. Além do motorista, havia outras três pessoas no veículo: uma enfermeira, uma paciente e uma acompanhante. Ninguém ficou ferido. O carro seguia para um hospital de Santa Teresa e havia passado por uma revisão no dia anterior e ainda não se sabe o que motivou as chamas.
O motorista percebeu que saía fumaça da parte da frente e agiu para que todos conseguissem deixar a ambulância em segurança. A paciente precisou ser retirada na maca e foi levada para o destino previsto.
O incidente aconteceu próximo à divisa entre os municípios de Itarana e Santa Teresa, na rodovia que também é conhecida como Serra do Limoeiro.
Por conta do ocorrido, a estrada ficou interditada por cerca de uma hora. A Defesa Civil de Itarana e bombeiros de Colatina e Baixo Guandu atuaram para conter o fogo. A Prefeitura de Itaguaçu informou que vai pedir para que o veículo passe por perícia.
Com informações de Alessandro Bacheti, da TV Gazeta Noroeste