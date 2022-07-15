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Destruição total

Ambulância com paciente e mais três pessoas pega fogo em Itarana

Veículo havia saído da revisão na quarta (13) e quando trafegava na ES 261, o motorista percebeu que uma fumaça no motor na noite desta quinta (14). Pouco depois o fogo começou e se alastrou
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

15 jul 2022 às 09:39

Publicado em 15 de Julho de 2022 às 09:39

Incêndio atingiu ambulância em Itarana
Incêndio atingiu ambulância em Itarana Crédito: Defesa Civil de Itarana
Uma ambulância da Prefeitura de Itaguaçu pegou fogo na noite de quinta-feira (14) na rodovia ES 261, em Itarana, no Noroeste do Espírito Santo. Além do motorista, havia outras três pessoas no veículo: uma enfermeira, uma paciente e uma acompanhante. Ninguém ficou ferido. O carro seguia para um hospital de Santa Teresa e havia passado por uma revisão no dia anterior e ainda não se sabe o que motivou as chamas.
O motorista percebeu que saía fumaça da parte da frente e agiu para que todos conseguissem deixar a ambulância em segurança. A paciente precisou ser retirada na maca e foi levada para o destino previsto.
O incidente aconteceu próximo à divisa entre os municípios de Itarana e Santa Teresa, na rodovia que também é conhecida como Serra do Limoeiro.
Por conta do ocorrido, a estrada ficou interditada por cerca de uma hora. A Defesa Civil de Itarana e bombeiros de Colatina e Baixo Guandu atuaram para conter o fogo. A Prefeitura de Itaguaçu informou que vai pedir para que o veículo passe por perícia.
Com informações de Alessandro Bacheti, da TV Gazeta Noroeste

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