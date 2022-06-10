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Acidente em Itarana: carreta de grãos de milho tomba e interdita trevo

Trecho liga os acessos aos municípios de Laranja da Terra e Itaguaçu; apesar dos transtornos, não há feridos

Publicado em 10 de Junho de 2022 às 16:12

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

10 jun 2022 às 16:12
Carreta tomba na ES 261 e interdita Trevo de Itarana
Carreta tomba na ES 261 e interdita Trevo de Itarana Crédito: Leitor | A Gazeta
Uma carreta com carga de grãos de milhou tombou por volta da 10h30 desta sexta-feira (10) na ES 261, na localidade do Trevo de Itarana, que liga o município a Laranja da Terra e Itaguaçu, Noroeste do Espírito Santo. Os grãos ficaram espalhados , interditando o acesso a uma das pistas, sentido Itaguaçu. Segundo a Defesa Civil de Itarana, não houve feridos e o trecho segue interditado.
O coordenador da Defesa Civil da cidade, Charles do Nascimento, informou que acionou também o órgão de Itaguaçu  para dar apoio na sinalização do local. Na tarde desta sexta-feira (10), máquinas da Prefeitura de Itarana ainda trabalhavam na retirada da carga espalhada na rodovia.
Carreta tomba na ES 261 e interdita Trevo de Itarana
Grãos ficaram espalhados nas pistas Crédito: Leitor | A Gazeta

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