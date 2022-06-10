Mulher morre em acidente entre carreta e moto em Cariacica

Mulher de 24 anos morreu em acidente envolvendo moto e carreta em Cariacica Crédito: Leitor de A Gazeta

Uma mulher de 24 anos morreu depois de se envolver em um acidente com uma carreta na Rodovia Leste-Oeste, na altura do bairro Cruzeiro do Sul, em Cariacica, na manhã desta sexta-feira (10). A vítima, identificada como Yanca Vieira Espindula, estava na carona de uma motocicleta conduzida pelo marido dela quando o veículo e a carreta colidiram.

O repórter André Falcão, da TV Gazeta, apurou, no local do acidente, que a motocicleta na qual estavam Yanca e o marido foi atingida por outra motocicleta. Com o impacto, os dois acabaram caindo e a mulher foi atingida pela carreta. O condutor da outra motocicleta não ficou no local.

Yanca Vieira Espindula, de 24 anos, morreu no local do acidente Crédito: Arquivo Pessoal

Yanca trabalhava como vendedora em uma loja de cosméticos no bairro Campo Grande e estava indo para o serviço quando aconteceu o acidente. Amigo da vítima, Tony Freire contou ao repórter André Falcão que o marido dela está bem, mas que se sente culpado pelo acidente.

O motorista da carreta, que estava em estado de choque, contou que não pode fazer nada para evitar o acidente.

De acordo com a Polícia Militar , o óbito foi confirmado por uma equipe do Corpo de Bombeiros , no local do acidente. O marido de Yanca também ficou ferido e foi socorrido ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência, o antigo São Lucas, em Vitória.