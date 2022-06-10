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Rodovia Leste-Oeste

Mulher morre em acidente entre carreta e moto em Cariacica

A vítima, identificada como Yanca Vieira Espindula, de 24 anos, era carona da motocicleta e morreu no local do acidente, que aconteceu no bairro Cruzeiro do Sul

Publicado em 10 de Junho de 2022 às 10:07

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

10 jun 2022 às 10:07
Mulher de 25 anos morreu em acidente envolvendo moto e carreta em Cariacica
Mulher de 24 anos morreu em acidente envolvendo moto e carreta em Cariacica Crédito: Leitor de A Gazeta
Uma mulher de 24 anos morreu depois de se envolver em um acidente com uma carreta na Rodovia Leste-Oeste, na altura do bairro Cruzeiro do Sul, em Cariacica, na manhã desta sexta-feira (10). A vítima, identificada como Yanca Vieira Espindula, estava na carona de uma motocicleta conduzida pelo marido dela quando o veículo e a carreta colidiram.
O repórter André Falcão, da TV Gazeta, apurou, no local do acidente, que a motocicleta na qual estavam Yanca e o marido foi atingida por outra motocicleta. Com o impacto, os dois acabaram caindo e a mulher foi atingida pela carreta. O condutor da outra motocicleta não ficou no local.
Yanca Vieira Espindula, de 24 anos, morreu no local do acidente
Yanca Vieira Espindula, de 24 anos, morreu no local do acidente Crédito: Arquivo Pessoal
Yanca trabalhava como vendedora em uma loja de cosméticos no bairro Campo Grande e estava indo para o serviço quando aconteceu o acidente. Amigo da vítima, Tony Freire contou ao repórter André Falcão que o marido dela está bem, mas que se sente culpado pelo acidente.
O motorista da carreta, que estava em estado de choque, contou que não pode fazer nada para evitar o acidente.
De acordo com a Polícia Militar, o óbito foi confirmado por uma equipe do Corpo de Bombeiros, no local do acidente. O marido de Yanca também ficou ferido e foi socorrido ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência, o antigo São Lucas, em Vitória.
Polícia Civil confirmou que foi acionada na manhã desta sexta-feira para recolhimento do corpo de uma mulher de 24 anos, vítima de colisão, em Cruzeiro do Sul. O corpo dela foi encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

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