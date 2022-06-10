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Em Laranjeiras

Ciclista é internada em estado grave após ser atingida por caminhão na Serra

O motorista do caminhão alegou não ter notado o momento em que atingiu a mulher; ele foi levado à delegacia e fez o teste do bafômetro, que não apontou consumo de álcool

Publicado em 10 de Junho de 2022 às 09:15

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

10 jun 2022 às 09:15
Uma mulher está internada em estado grave após se envolver em um acidente com um caminhão no bairro Laranjeiras, na Serra, na noite desta quinta-feira (9). De acordo com a Polícia Militar, ela estava em uma bicicleta quando foi atingida pelo veículo, caiu e bateu a cabeça.
Conforme a PM, o motorista do caminhão saiu do local do acidente sem prestar socorro à vítima. Ele foi abordado quilômetros à frente por um motociclista e o condutor de um carro que estavam exaltados. Ele contou que não havia visto o acidente e seguiu em direção à empresa que trabalha, onde descarregaria o caminhão.
Uma viatura do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, então, chegou ao local do acidente e teve de conter o ânimo de algumas pessoas. O condutor do caminhão foi conduzido à delegacia, onde fez o teste do bafômetro, que deu negativo para consumo de álcool. O veículo também não possuía nenhuma irregularidade e ele foi liberado.
A mulher foi socorrida e levada para o Hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra, onde está internada. O registro da ocorrência registrada pela polícia detalha que ela teve sangramentos pelo nariz e pela boca, além de perda de consciência e precisou ser intubada.
A reportagem de A Gazeta demandou a Polícia Civil para saber mais detalhes da ocorrência, mas ainda não obteve retorno. Assim que houver novas informações, o texto será atualizado.

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