Ciclista é internada em estado grave após ser atingida por caminhão na Serra

Uma mulher está internada em estado grave após se envolver em um acidente com um caminhão no bairro Laranjeiras, na Serra , na noite desta quinta-feira (9). De acordo com a Polícia Militar , ela estava em uma bicicleta quando foi atingida pelo veículo, caiu e bateu a cabeça.

Conforme a PM, o motorista do caminhão saiu do local do acidente sem prestar socorro à vítima. Ele foi abordado quilômetros à frente por um motociclista e o condutor de um carro que estavam exaltados. Ele contou que não havia visto o acidente e seguiu em direção à empresa que trabalha, onde descarregaria o caminhão.

Uma viatura do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, então, chegou ao local do acidente e teve de conter o ânimo de algumas pessoas. O condutor do caminhão foi conduzido à delegacia, onde fez o teste do bafômetro, que deu negativo para consumo de álcool. O veículo também não possuía nenhuma irregularidade e ele foi liberado.

A mulher foi socorrida e levada para o Hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra, onde está internada. O registro da ocorrência registrada pela polícia detalha que ela teve sangramentos pelo nariz e pela boca, além de perda de consciência e precisou ser intubada.