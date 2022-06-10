Carreta bitrem fica "prensada" em via estreita de Cachoeiro

Uma cena curiosa chamou atenção de quem passou próximo à Ponte de Ferro, na região central de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, na manhã desta sexta-feira (10). Uma carreta bitrem literalmente agarrou ao passar pela via, que é de mão única, e muito estreita. No local, a passagem de veículos pesados é proibida.
A carreta teve dificuldades para fazer uma curva no local e agarrou. Depois, com muito trabalho, o motorista conseguiu manobrar o bitrem e desobstruiu a via.
A Ponte de Ferro, liga o Centro aos bairros Ferroviários e Ibitiquara. Após atravessar a ponte de metal, o trânsito segue por um pequeno trecho estreito ladeado por pedras. No passado, havia uma linha férrea que passava no local. Atualmente, até a passagem de pedestres é proibida.
Sobre o episódio, a Prefeitura de Cachoeiro disse que os agentes de trânsito não foram acionados para atender a ocorrência. No entanto, reforçou que na Linha Vermelha e na Avenida Jones dos Santos Neves existem placas de sinalização proibindo a entrada de veículos pesados no Centro da cidade.