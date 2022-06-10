Carreta bitrem fica "prensada" em via estreita de Cachoeiro

O motorista tentou passar por uma via estreita e acabou com o veículo agarrado na manhã desta sexta (10) Crédito: Leitor| A Gazeta

No local, a passagem de veículos pesados é proibida. Uma cena curiosa chamou atenção de quem passou próximo à Ponte de Ferro, na região central de Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Estado , na manhã desta sexta-feira (10). Uma carreta bitrem literalmente agarrou ao passar pela via, que é de mão única, e muito estreita.

A carreta teve dificuldades para fazer uma curva no local e agarrou. Depois, com muito trabalho, o motorista conseguiu manobrar o bitrem e desobstruiu a via.

A Ponte de Ferro, liga o Centro aos bairros Ferroviários e Ibitiquara. Após atravessar a ponte de metal, o trânsito segue por um pequeno trecho estreito ladeado por pedras. No passado, havia uma linha férrea que passava no local. Atualmente, até a passagem de pedestres é proibida.

A via estreita margeada por pedras fica logo após a Ponte de Ferro, em Cachoeiro Crédito: Montagem| A Gazeta