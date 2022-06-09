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Motociclista fica ferido em acidente com ônibus do Transcol em Vitória

Batida aconteceu por volta das 11h desta quinta-feira (9), na Avenida Jerônimo Monteiro; vítima foi socorrida pelo Samu e levada ao HEUE, na Capital

Publicado em 09 de Junho de 2022 às 14:52

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

09 jun 2022 às 14:52
Motociclista ficou ferido em acidente com ônibus do Transcol no Centro de Vitória
Motociclista ficou ferido em acidente com ônibus do Transcol no Centro de Vitória Crédito: Leitor de A Gazeta
Um motociclista ficou ferido em um acidente envolvendo a moto que ele pilotava e um ônibus do Sistema Transcol na manhã desta quinta-feira (9) na Avenida Jerônimo Monteiro, no Centro de Vitória. Segundo a Polícia Militar, ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu)  e levado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência, o antigo São Lucas, na Capital.
A PM informou que o motociclista teve ferimentos na mão após a colisão com o coletivo, registrada por volta das 11h. Imagens enviadas à reportagem de A Gazeta mostram que, após o acidente, a moto foi parar praticamente embaixo do ônibus, que faz a linha 759 (Flexal II / Hospital São Lucas via Porto Velho). A dinâmica da batida não foi informada.
Motociclista ficou ferido em acidente com ônibus do Transcol no Centro de Vitória Crédito: Leitor de A Gazeta
Procurado pela reportagem, o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) disse, em nota, que, de acordo com a empresa responsável pelo coletivo, por volta das 11h desta quinta-feira "o ônibus da linha 759 seguia pela Avenida Jerônimo Monteiro, no Centro de Vitória, sentido rodoviária, quando um motociclista, que trafegava pela pista do meio, fez uma mudança brusca de faixa para acessar a rua sem saída à direita. O semáforo estava aberto e a moto colidiu na dianteira do ônibus, que estava em baixa velocidade".
Ainda segundo o GVBus, o Samu socorreu o motociclista, que teve ferimentos leves, e não houve feridos entre os ocupantes do ônibus.
A polícia de trânsito esteve no local e um boletim foi registrado. O condutor do ônibus fez o teste do bafômetro, e o resultado foi negativo.
Outro coletivo foi enviado para seguir viagem.

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