Acidente na BR 262 deixa uma pessoa ferida em Venda Nova do Imigrante

Uma pessoa ficou ferida em um acidente de trânsito na BR 262, em Venda Nova do Imigrante, na região Serrana do Espírito Santo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão envolveu um carro e uma carreta no quilômetro 104, no início da tarde desta terça-feira (20).

O Corpo de Bombeiros foi acionado e auxiliou no desencarceramento do motorista do carro, que estava preso às ferragens. Posteriormente, foi encaminhado até uma unidade médica por uma equipe de resgate do Samu/192. O estado de saúde não foi divulgado.