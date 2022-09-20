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Região Serrana

Acidente na BR 262 deixa uma pessoa ferida em Venda Nova do Imigrante

Colisão envolveu um carro e uma carreta. Samu/192 e Corpo de Bombeiros foram acionados para o resgate
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

20 set 2022 às 15:25

Publicado em 20 de Setembro de 2022 às 15:25

Uma pessoa ficou ferida em um acidente de trânsito na BR 262, em Venda Nova do Imigrante, na região Serrana do Espírito Santo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão envolveu um carro e uma carreta no quilômetro 104, no início da tarde desta terça-feira (20).
Acidente é registrado na BR 262, em Venda Nova do Imigrante
Curiosos se aglomeraram no local do acidente Crédito: Telespectador | A Gazeta
O Corpo de Bombeiros foi acionado e auxiliou no desencarceramento do motorista do carro, que estava preso às ferragens. Posteriormente, foi encaminhado até uma unidade médica por uma equipe de resgate do Samu/192. O estado de saúde não foi divulgado.
Acidente é registrado na BR 262, em Venda Nova do Imigrante
Pneu do carro foi arrancado após a colisão com a carreta Crédito: Telespectador | A Gazeta

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