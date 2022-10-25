Temporal derruba árvores e interdita ES 080 em Santa Teresa

O trabalho de desobstrução da via terminou por volta das 20h, quando a rodovia foi totalmente liberada. A empresa Luz e Força Santa Maria informou que, ao todo, 300 unidades consumidoras ficaram sem energia elétrica. Foi montada uma força-tarefa com 30 profissionais, que atuaram para que o serviço fosse retomado na comunidade. Os trabalhos duraram até 1h da madrugada desta quarta-feira (26), quando a energia foi reestabelecida.