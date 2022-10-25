Temporal derruba árvores e interdita ES 080 em Santa Teresa

Um temporal que atingiu o município de Santa Teresa, na região Serrana do Espírito Santo, na tarde desta terça-feira (25), derrubou árvores no distrito de São João de Petrópolis. A vegetação caiu sobre fios de energia, que foram ao chão junto de troncos e galhos. Devido ao incidente, a ES 080, que liga o município a Colatina, chegou a ser interditada.
A equipe da Defesa Civil já foi para o local, fez a interdição do local, e acionou a concessionária de energia elétrica responsável pela região. A Prefeitura de Santa Teresa informou que uma equipe da Secretaria de Obras do município está retirando as árvores e que a equipe da Força e Luz Santa Maria vai podar outras árvores e substituir alguns postes de energia.
O trabalho de desobstrução da via terminou por volta das 20h, quando a rodovia foi totalmente liberada. A empresa Luz e Força Santa Maria informou que, ao todo, 300 unidades consumidoras ficaram sem energia elétrica. Foi montada uma força-tarefa com 30 profissionais, que atuaram para que o serviço fosse retomado na comunidade. Os trabalhos duraram até 1h da madrugada desta quarta-feira (26), quando a energia foi reestabelecida.
Atualização
26/10/2022 - 9:21
De acordo com a Prefeitura de Santa Teresa, a estrada foi totalmente liberada por volta de 20h, após a via ser desobstruída. A energia foi restabelecida na comunidade à 1h desta quarta-feira (26).