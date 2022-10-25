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Chuva no ES: ruas ficam alagadas em Vitória após rápida e forte chuva

Motoristas se depararam com avenidas da Capital tomadas pela água na tarde desta terça-feira (25)
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

25 out 2022 às 16:42

Publicado em 25 de Outubro de 2022 às 16:42

Pedestres e motoristas passaram sufoco na tarde desta terça-feira (25): uma rápida porém intensa chuva deixou ruas alagadas em Vitória. Registros foram feitos na Enseada do Suá, Praia do Suá e na Avenida Marechal Campos, altura de Bairro de Lourdes. 

Chuva complica vida de pedestres e motoristas de Vitória

A reportagem demandou as prefeituras da Grande Vitória para checar se houve acionamentos à Defesa Civil por conta das chuvas. Serra, Vila Velha e Cariacica responderam dizendo que não houve intercorrências.
Prefeitura de Vitória informou que "até às 18 horas não há nenhum chamado registrado. O telefone de plantão da Defesa Civil é 988184432".

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