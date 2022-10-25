Chuva no ES: ruas ficam alagadas em Vitória após rápida e forte chuva

Pedestres e motoristas passaram sufoco na tarde desta terça-feira (25): uma rápida porém intensa chuva deixou ruas alagadas em Vitória. Registros foram feitos na Enseada do Suá, Praia do Suá e na Avenida Marechal Campos, altura de Bairro de Lourdes.
Chuva complica vida de pedestres e motoristas de Vitória
A reportagem demandou as prefeituras da Grande Vitória para checar se houve acionamentos à Defesa Civil por conta das chuvas. Serra, Vila Velha e Cariacica responderam dizendo que não houve intercorrências.
A Prefeitura de Vitória informou que "até às 18 horas não há nenhum chamado registrado. O telefone de plantão da Defesa Civil é 988184432".