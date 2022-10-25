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Aquaviário: equipes realizam teste com embarcação na baía de Vitória

O teste de navegabilidade com o primeiro dos barcos que farão parte da frota ocorreu nesta terça-feira (25) e chamou a atenção; até o fim do ano o sistema deve começar a operar
Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

25 out 2022 às 18:11

Publicado em 25 de Outubro de 2022 às 18:11

Embarcação do sistema aquaviário em teste
Embarcação do Sistema Aquaviário: primeiro teste de navegabilidade com o barco foi realizado nesta terça (25) Crédito: Fernando Madeira
Um dos barcos do novo aquaviário, que está atracado na região da Ilha da Fumaça desde o dia 19 de outubro, foi visto navegando na baía de Vitória na tarde desta terça-feira (25). O motivo, segundo a Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), foi a realização do primeiro teste de navegabilidade com a embarcação. 
O barco veio de Recife, capital de Pernambuco, e foi o primeiro a chegar na Capital capixaba. A embarcação tem capacidade para 98 passageiros e dois tripulantes, e está equipada com ar-condicionado, banheiro, espaço para bicicletas, acessibilidade e wi-fi a bordo.
Embarcação do sistema aquaviário em teste
Barco do Sistema Aquaviário na baía de Vitória nesta terça (25) Crédito: Fernando Madeira
Outros dois barcos também estão para chegar ao Estado entre novembro e dezembro, vindos de Valença e Porto Seguro, na Bahia. De acordo com a Semobi, quatro barcos estão previstos para atuar no novo aquaviário. A previsão é de que, até o fim do ano, parte do novo sistema já esteja operando.

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