Aquaviário: equipes realizam teste com embarcação na baía de Vitória

Um dos barcos do novo aquaviário, que está atracado na região da Ilha da Fumaça desde o dia 19 de outubro, foi visto navegando na baía de Vitória na tarde desta terça-feira (25). O motivo, segundo a Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), foi a realização do primeiro teste de navegabilidade com a embarcação.
O barco veio de Recife, capital de Pernambuco, e foi o primeiro a chegar na Capital capixaba. A embarcação tem capacidade para 98 passageiros e dois tripulantes, e está equipada com ar-condicionado, banheiro, espaço para bicicletas, acessibilidade e wi-fi a bordo.
Outros dois barcos também estão para chegar ao Estado entre novembro e dezembro, vindos de Valença e Porto Seguro, na Bahia. De acordo com a Semobi, quatro barcos estão previstos para atuar no novo aquaviário. A previsão é de que, até o fim do ano, parte do novo sistema já esteja operando.