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Capixapédia

Antigo aquaviário da Grande Vitória existiu por 20 anos com altos e baixos

Embarcações chegaram a transportar cerca de 5 milhões de usuários por ano, quando era a opção de transporte entre municípios, antes dos ônibus do Transcol; relembre
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

06 ago 2022 às 17:44

Publicado em 06 de Agosto de 2022 às 17:44

Antes mesmo dos ônibus do Sistema Transcol rodarem pelas ruas da Grande Vitória, os capixabas tinham outra forma rápida de atravessar de um município para o outro: o aquaviário. O sistema surgiu em 1978 e funcionou por mais de 20 anos, entre altos e baixos.
Naquela época, os passageiros contavam com diversos pontos de embarque e desembarque: Prainha (Vila Velha), Dom Bosco (Vitória), Paul (Vila Velha), Centro (Vitória), Rodoviária (Vitória) e Porto de Santana (Cariacica).
Lancha lotada devido a greve de ônibus em maio de 1995
Lancha lotada devido a greve de ônibus em maio de 1995 Crédito: Arquivo A Gazeta / Cedoc / Nestor Muller
E a procura era grande. As embarcações chegaram a transportar cerca de 5 milhões de usuários por ano em alguns momentos, e a demanda era sempre maior quando havia greve de ônibus, por exemplo. Confira mais informações no vídeo acima.

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