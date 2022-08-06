Antigo aquaviário da Grande Vitória existiu por 20 anos com altos e baixos

Naquela época, os passageiros contavam com diversos pontos de embarque e desembarque: Prainha (Vila Velha), Dom Bosco (Vitória), Paul (Vila Velha), Centro (Vitória), Rodoviária (Vitória) e Porto de Santana (Cariacica).

E a procura era grande. As embarcações chegaram a transportar cerca de 5 milhões de usuários por ano em alguns momentos, e a demanda era sempre maior quando havia greve de ônibus, por exemplo. Confira mais informações no vídeo acima.