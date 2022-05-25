Faixa branca no Penedo conta a história do "guardião" da Baía de Vitória

Existe a variação global do nível do mar e a variação relativa. Às vezes, aqui na Baía de Vitória é diferente de lá no Rio Grande do Sul, por exemplo. Ocorre que há muito tempo, há mais de 10 mil anos, ocorreu a última era do gelo. Quando acontece esse máximo glacial, a água oceânica congela. Então essa água é incorporada às geleiras nos polos, que aumentam bastante, enquanto o nível dos mares ao redor do mundo diminui.



Neste último máximo glacial, as variações ocorreram decorrentes da retração oceânica, alcançando centenas de metros abaixo do que observamos atualmente. Nesta época, na Baía de Vitória escoava um rio onde hoje temos o canal. Como não existia a limitação do mar, notavam-se fluxos continentais escoando por muitos quilômetros de onde hoje é o mar. Sendo assim, naquela época existiam diferentes pressões sobre as rochas.



Depois que o nível do mar subiu, no já período de descongelamento, junto com a variação local do nível do mar, alguns pontos aqui no Brasil chegaram a atingir 10 metros acima do que é visto na atualidade. Vitória foi um destes lugares, não nesta altura, porém acima do que se vê atualmente.

Quando se tem a água em um nível elevado e em contato direto com a rocha, você expõe ela a diversos tipos de interações que não existem quando ela está seca. É o que citamos como intemperismo químico, que pode ser entendido como uma mudança química das propriedades da rocha ou até mesmo uma erosão de forma diferente. Existe também a interação com organismos vivos.

Com o nível do mar 3, 4 metros acima, você expõe aquele nível da rocha a esse tipo de intemperismo e ela sofre as alterações. Quando ocorre uma diminuição do nível do mar para o que observamos hoje, esta parte fica exposta. É perceptível uma zona horizontal (faixa contínua) e logo acima dela se vê o desenvolvimento de uma vegetação (bromélias). Ou seja, aquela parte (branca) pode marcar um intemperismo por conta da água que um dia já inundou aquela região.



Geologicamente, o Penedo é um cristalino, composto de granito e gnaisse. O granito é formado a partir da solidificação da lava, enquanto o gnaisse é o metamorfismo que o granito sofre. Então abre um precedente e dá uma segurança para afirmarmos que aquela porção mais branca é a evidência de uma variação do nível do mar.

O granito e o gnaisse expostos ao intemperismo da água em outros momentos formaram essa faixa histórica onde está a região mais clara do Penedo.