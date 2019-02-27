Por que o morador de Vila Velha é chamado de canela-verde?

Crédito: Amarildo - GZ

O Gazeta Online convidou o presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Quem vive em Vila Velha com certeza já ouviu o termo canela-verde se referindo aos moradores da cidade. Mas, afinal de contas, como surgiu esse nome?convidou o presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Vila Velha (IHGVV), Manoel Goes, para explicar. Segundo ele, há duas versões.

A primeira tem relação com os índios. "Toda aquele litoral da Prainha, onde tem o quartel do 38º BI, tinha muita alga marinha. Os índios nômades iam pescar na Prainha e as algas ficavam presas nas canelas deles", afirma.

A segunda explicação se refere aos portugueses e tem o mesmo sentido. "Quando os portugueses desciam dos barcos para chegar em Vila Velha, as algas ficavam presas nas botas deles".

Segundo o presidente, em alguns escritos de Don Jorge de Menezes, um nobre que fazia parte da comitiva do primeiro donatário da capitania do Espírito Santo, Vasco Fernandes Coutinho, ele relata que o termo canela-verde ganhou certa notoriedade entre os soldados, quebrando a sisudez do donatário, quando perguntava: “os canelas-verdes já retornaram a bordo e aos seus postos?”, referindo-se aos homens que retornavam da praia com as botas cobertas de algas marinhas.