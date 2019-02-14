Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixapédia
  • O dia em que escrava salvou jovem de naufrágio e ganhou liberdade no ES
Baía de Vitória

O dia em que escrava salvou jovem de naufrágio e ganhou liberdade no ES

De acordo com livro, após o ato heroico, a multidão recebeu, delirante, Catarina. O fato aconteceu há quase 145 anos
Laila Magesk

Laila Magesk

Publicado em 

14 fev 2019 às 11:06

Publicado em 14 de Fevereiro de 2019 às 11:06

Escrava salvou jovem na Baía de Vitória em 1874 Crédito: Arte|Amarildo
O futebol ainda não tinha chegado ao Brasil e a regata era um esporte querido pelos vitorienses em 1874. A cidade estava envolvida com as chamadas Regatas de Santa Catarina. Era dia de festa e um fato marcou a data: uma escrava se jogou ao mar para salvar um jovem e acabou ganhando a liberdade como recompensa e o sobrenome de uma família tradicional de Vitória.
O fato aconteceu há quase 145 anos. Hoje, a santa não é tão cultuada em terras capixabas, mas tinha grande prestígio entre os moradores da época, como lembra o historiador e comentarista da Rádio CBN Vitória, Fernando Achiamé.
> Dondon, a heroína capixaba de 5 anos que salvou um menino em Vitória
"Na época, o dia da santa era até feriado, 25 de novembro. No dia 29, um domingo, foi feita a regata, onde hoje é a Praça Oito. Antes, no local tinha um cais, chamado Cais Grande. As canoas saíam do Penedo e iam até ali, era o ponto de chegada. Não eram barcos modernos, eram canoas pesadas - a turma tinha músculos para remar. A cidade estava dividida entre peroás e caramurus", conta Achiamé.
> Escravos eram doados por fiéis ao Convento como pagamento de promessa
PEROÁS E CARAMURUS
Segundo o professor, caramurus eram as pessoas ligadas ao Convento de São Francisco e tinham a cor verde. E os peroás eram da Igreja de São Benedito do Rosário, com cor azul. Nesse ano, tinha uma canoa lilás chamada peroá dissidente.
>Cafetina ou heroína? Conheça a verdadeira história de Maria Ortiz
Estava tudo preparado e muita gente embarcava em canoas maiores para assistir à regata no meio da Baía de Vitória. O resgate heroico foi registrado no livro “História do Espírito Santo”, de Maria Stella de Novaes".
O RESGATE
"Alinhadas, diante do Penedo, as canoas aguardavam apenas o tiro acompanhado de girândolas e foguetes. Sinal da partida, o jovem Artur Neto, cujo apelido era Capitão, aceitou um lugar num batelão, para assistir à corrida, no centro da baía, apesar da agitação do mar. Nas primeiras remadas, a embarcação submergiu, perto do cais! 'Salvem o Capitão', foi o grito angustioso geral", diz a publicação.
>Tufão "Ateu" destruiu igrejas e locais com nomes de santos no ES
Uma escrava da família Neto, Catarina de Oliveira, atira ao chão seu xale (pano da costa) e, corajosa, rompe a multidão e joga-se ao mar. "Desaparece... O barbeiro Fontes Corrêa despe-se do fraque, do colete, com relógio e corrente de ouro, chapéu e bengala, para seguir o exemplo de Catarina. Passados alguns momentos de ansiedade, ei-la que surge, a nadar, com um braço e o outro preso ao sinhô moço", detalha a obra.
SOBRENOME DOS DONOS
De acordo com o livro, a multidão a recebeu delirante. "Formou-se um préstito, para acompanhar a heroína e o quase afogado à residência do Sr. Manuel Pinto Neto, pai do Capitão. Não faltou a banda de música Peroá nessa manifestação. Liberta, naquele momento, Catarina passou a assinar Catarina de Oliveira Neto".
>Escravos eram doados por fiéis ao Convento como pagamento de promessa
O historiador explica que a família Neto era conhecida na cidade. "Tem a Rua Aleixo Neto, a Rua Eugênio Neto. É uma família importante de advogados".
Após a liberdade de Catarina, a festa prosseguiu, com entusiasmo, e os peroás venceram, com a vitória da sua canoa toda azul.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Capixapédia Vitória
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rio Branco empata com Operário-MS, mas segue líder na Copa Verde
Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados