Temporal deixa bairros alagados em Aracruz

A Gazeta mostram ruas tomadas e carros que ficaram parcialmente encobertos pela água. Nesta terça-feira (26), a Defesa Civil Municipal informou que em 36h o município registrou um acumulado de 67 mm de chuva O temporal que atingiu Aracruz , no Norte do Espírito Santo, nesta terça-feira (25), deixou bairros alagados no município. Vídeos enviados por leitores demostram ruas tomadas e carros que ficaram parcialmente encobertos pela água. Nesta terça-feira (26), a Defesa Civil Municipal informou que em 36h o município registrou um acumulado de 67 mm de chuva

Como a previsão do tempo para esta quarta-feira ainda é de chuva ao longo do dia, a Defesa Civil de Aracruz reforça que toda a população, principalmente aquelas que moram em áreas de riscos, fiquem atentas e, ao primeiro sinal de perigo, deixem suas casas e busquem abrigo junto de amigos e familiares mais próximos.

Segundo o órgão, há confirmação de alagamentos nos bairros do Centro e Bairro de Fátima. Nas imagens é possível ver a área perto do Mercado Municipal e da Rodoviária alagada (vaja acima). Em atualização, a Prefeitura de Aracruz informou que, nesse local, a água já escoou, e que está finalizando um projeto para licitar obras de macrodrenagem e sanar com o problema de alagamentos no local.

Na região dos bairros Morobá e Morobazinho houve acúmulo de lama em função da obra de um loteamento privado. A Prefeitura informou que está em contato com a empresa para que faça a limpeza do leito do rio.

Segundo a Prefeitura, o valão da Grande Bela Vista, na região próximo à Portelinha, onde foi iniciada a obra de macrodrenagem, a água fluiu normalmente, porém nas demais áreas houve alagamento e o nível da água já abaixou.

No bairro São Camilo um muro caiu sobre a casa, mas ninguém se feriu. A residência foi interditada pela Defesa Civil.

A Defesa Civil de Aracruz destacou que o telefone para emergências é o (27) 99963-0321.