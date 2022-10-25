Jovem morre eletrocutado em temporal que atingiu Rio Bananal

Um jovem de 25 anos morreu eletrocutado durante o temporal que castigou e causou danos na cidade de Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo, na tarde desta terça-feira (25). A chuva forte provocou alagamentos e veio acompanhada de rajadas de ventos, que causaram destruição. A morte de Bruno Pagoto Santana em decorrência de choque elétrico foi confirmada pela Defesa Civil Municipal.
Bruno estava trabalhando em uma propriedade rural e tentou pular uma cerca energizada para fugir da chuva no bairro Panorama, informou a Defesa Civil Municipal à TV Gazeta Norte. Segundo a apuração do repórter Cristian Miranda, um fio de energia de um poste caiu e teve contato com a cerca, o que a deixou energizada.
Um vídeo feito por um morador registrou o momento em que o vento forte arrancou as telhas de uma casa. Além da ventania, a chuva também causou alagamentos no Centro do município (veja acima).
Atualização
26/10/2022 - 10:30
Após publicação desta matéria, a reportagem confirmou a identidade do jovem que morreu eletrocutado em Rio Bananal. O texto foi atualizado.