Acidente na BR 259 interdita pista em Colatina

Um acidente envolvendo um caminhão carregado com galões de água deixa uma pista da BR 259 interditada no distrito de Baunilha, em Colatina, município na região Noroeste do Estado, nesta terça-feira (25). A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que pelo menos duas pessoas se feriram.
De acordo com a corporação, o veículo se chocou contra um poste e capotou sobre a rodovia. A ocorrência, que começou por volta das 14h, ainda está em andamento. O trânsito está fluindo no sistema pare e siga. "Pedimos atenção aos condutores que trafegam pela localidade", escreveu a PRF no Twitter.
Imagens enviadas à reportagem de A Gazeta mostram que postes e fios ficaram sobre a rodovia após o acidente. A Luz e Força Santa Maria, concessionária de energia da região, informou que uma equipe foi enviada ao local para fazer a substituição dos postes. "Em razão do acidente, 800 consumidores ficaram sem energia elétrica", apontou, em nota.