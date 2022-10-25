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O fogo no parque estadual começou no dia 22 de setembro e desde então equipes dos Bombeiros e Iema combatem os focos Vitor Jubini
37% de área queimada

Mesmo com chuva, incêndio no Parque Paulo César Vinha já passa de um mês

Um mês após o início do fogo e com um aumento considerável do volume de chuva, a avaliação do Iema é que a situação atual ainda não está completamente controlada

Alberto Borém

Estagiário

Publicado em 25 de Outubro de 2022 às 16:11

Publicado em

25 out 2022 às 16:11
Há 33 dias um incêndio atinge o Parque Paulo Cesar Vinha em Guarapari. Focos ainda permanecem em algumas áreas Crédito: Divulgação | Iema
O incêndio no Parque Estadual Paulo César Vinha, em Guarapari, chegou ao 33º dia consecutivo nesta terça-feira (25). O fogo começou a consumir o parque no dia 22 de setembro. Desde então, quase metade do parque já foi queimado. Um mês após o início do fogo e um aumento considerável do volume de chuva, a avaliação do gerente do Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema), Rodolpho Torezani, é que o incêndio está "quase extinto".
O Iema concluiu nesta terça (25) um levantamento que apontou a real dimensão da tragédia: o incêndio consumiu 37% do Parque Estadual Paulo César Vinha. As imagens do drone auxiliaram a equipe a chegar ao percentual. A estimativa inicial do próprio Iema era de 40% de destruição. A queima de 37% do parque é equivalente a 555 hectares de mata ou 5,5 km² dos 15 km² total da unidade de conservação.
O fogo no parque estadual começou no dia 22 de setembro e desde então equipes dos Bombeiros e Iema combatem os focos Crédito: Vitor Jubini
As imagens aéreas usadas pela reportagem foram feitas pelo drone do Iema nesta terça (25). Apesar do cenário otimista, não é possível considerar que o fogo esteja extinto, o que requer um monitoramento diário. Justamente por isso, equipes do Iema e do Corpo de Bombeiros ainda trabalham no local. As áreas de turfa são os pontos de maior atenção.
" Está quase extinto, mas não podemos dizer que acabou. Praticamente não há fumaça, mas é necessário um monitoramento. Até pelo risco de voltar a queimar. O que temos agora é um trabalho de rescaldo. Em alguns pontos, apesar da chuva, ainda há queima de matéria orgânica, por isso a importância do trabalho manual "
Rodolpho Torezani - Gerente do Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema)
Rodolpho Torezani destaca o aumento no volume de chuva no parque nos últimos dias. A Gazeta mostrou nos primeiros dias do incêndio que a única fonte de água utilizada no combate ao fogo eram as mangueiras do Iema e dos Bombeiros.
A ausência de chuva colaborou, na avaliação da equipe que trabalha no parque, para que o combate ficasse ainda mais difícil. Entre o sábado (22) e domingo (23), foram registrados 25mm de precipitação na região do parque, segundo Rodolpho Torezani, colaborando para que o incêndio chegue ao fim.

Incêndio atinge Parque Paulo César Vinha há 33 dias

Perguntado sobre um prazo para que o incêndio enfim seja extinto, o gerente do Iema afirmou que não é possível prever, mas já considera a volta da fauna e da flora no local. O monitoramento diário considera o risco de o parque voltar a queimar, mas também analisa a vegetação que volta a crescer em locais que sofreram com o fogo.
"Com o tempo, vamos ter mais espécies da fauna e da flora. Uma é consequência da outra", comenta o gerente do Iema.

CAUSA DO INCÊNDIO NO PARQUE AINDA É DESCONHECIDA

Nos primeiros dias do incêndio, o Corpo de Bombeiros informou que um laudo emitido em até 40 dias iria apontar a causa do incêndio. Demandado pela reportagem de A Gazeta nesta terça (25), a corporação informou que a perícia que apura as causas do incêndio está em andamento e não há detalhes que possam ser divulgados neste momento. "Devido à extensão da área afetada e a complexidade do acesso ao terreno, não há como prever um prazo para a conclusão da perícia", informou em nota.
Equipes do Corpo de Bombeiros Militar têm atuado no combate ao incêndio no Parque Paulo César Vinha. Na manhã desta terça (25), segundo os Bombeiros, não foram visualizados pontos de fumaça, mas as equipes permanecem monitorando a área.

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