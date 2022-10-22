Após 4 dias de buscas, bombeiros não encontram cachorro em penhasco no ES

Paçoca está preso em um penhasco em Muniz Freire Crédito: Divulgação | Leitor A Gazeta

Nesta sexta-feira (21), militares, com o apoio do Centro de Apoio a Desastre (CERD), retornaram à região com materiais necessários para mais uma tentativa de resgate. Equipes, desde terça-feira (18), realizaram uma operação para encontrar Paçoca, mas enfrentaram dificuldades por conta do difícil acesso à área onde o animal estaria.

Corpo de Ainda na manhã de sexta, o cachorro havia sido avistado pelos donos em um ponto do penhasco. Com essa informação, informa o boletim do Bombeiros Militar, a equipe realizou uma varredura no local informado, com drone e binóculos, mas o animal não foi localizado.

MILITARES PERCORRERAM TRILHA E DESCERAM PENHASCO DE RAPEL

Penhasco onde Paçoca ficou preso em Muniz Freire Crédito: Corpo de Bombeiros

A partir daí, os militares, com a informação do último ponto em que Paçoca foi visto, percorreram uma trilha aberta por moradores locais, com cerca de 2,8 km de extensão, até chegar ao ponto acima do último local onde o bichinho foi avistado.

Desse local, os bombeiros desceram de rapel para fazer nova varredura, mas o cachorro também não foi localizado. “Realizamos também várias tentativas de chamar o cachorro [Paçoca] para que o pudéssemos localizar, mas não obtivemos sucesso. Terminamos então a descida até a base da pedra e, nessa descida, este continuou por tentar localizar o animal, mas também não teve sucesso”.

A equipe, com o anoitecer e sem visualizar ou ouvir Paçoca, decidiu encerrar as buscas e orientou a família dona do animal a acionar os bombeiros caso avistem ou ouçam o cachorro.

DONOS DO PAÇOCA ESTÃO APREENSIVOS

A Gazeta, na manhã deste sábado (22), conversou novamente com a filha da dona do cachorro. De acordo com Maria Marta Milagre, o pai dela, ainda com esperança de encontrar o animal, está em uma região baixa do penhasco para tentar ver ou ouvir Paçoca.