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Boa notícia

Ouriço se recupera após resgate em incêndio no Parque Paulo César Vinha

Animal foi levado com as patas queimadas para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (Cetras) do Iema, onde recebe cuidados de veterinários
Vitor Recla

Vitor Recla

Publicado em 

20 out 2022 às 15:57

Publicado em 20 de Outubro de 2022 às 15:57

Um ouriço foi resgatado com as patas queimadas no incêndio que consumiu cerca de 40% do Parque Estadual Paulo César Vinha, em Guarapari, nos últimos dias. Um vídeo divulgado nesta quarta-feira (19) mostra o animal com alguns curativos. O parque começou a pegar fogo há quase 30 dias. A boa notícia é que o animal está se recuperando bem e está  aos cuidados de veterinários.
O levantamento dos impactos é feito pela equipe de Geomática do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema). Até o momento, a estimativa é que cerca de 600 hectares do parque tenham sidos destruídos, sendo 90% desse total de vegetação de alagado e 10% de floresta de restinga.

O RESGATE

O resgate do ouriço foi feito por equipes do Iema no dia dez de outubro e o animal foi levado para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (Cetras) do Iema.
"O ouriço está bem e a lesão está cicatrizada. O animal é um macho adulto, que tinha uma lesão no membro anterior direito, mas com o tratamento já apresentou grande melhora, sem perda da função motora. Curativos são trocados duas vezes ao dia, e ele está se alimentando com apetite e demonstra comportamento ativo no recinto"
Equipe veterinária - Iema
Segundo o Iema, as equipes encontraram peles de cobras e alguns répteis pequenos mortos no local, mas não conseguiram ter um número preciso de animais afetados, visto que muitos bichos não deixam rastros.
Ainda de acordo com o órgão, ainda existem pontos de turfa emitindo fumaça em algumas áreas do parque.
Os trabalhos de combate seguem de forma contínua, com 20 servidores entre militares do Corpo de Bombeiros e servidores do Iema atuando diariamente, desde o início do incêndio, há quase um mês, no dia 22 de setembro.
O Corpo de Bombeiros Militar informou que a previsão é que as equipes permaneçam atuando no local pelo menos até esta sexta-feira (21). O fogo progride lentamente pelo subsolo, em área de turfa, com alguns focos na superfície, na mata fechada.
As equipes estão empenhadas em conter este avanço ao mesmo tempo em que atuam na extinção do fogo. As equipes dos bombeiros informaram que a chuva na região nesta quarta-feira (19) ajudou no trabalho de contenção do incêndio.
Vitor Recla é aluno do 25º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta. Esta matéria foi produzida sob a supervisão do editor Murilo Cuzzuol
Com informações de Viviane Lopes, do g1 ES

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