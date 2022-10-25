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Prejuízo

Chuva de granizo destrói lavouras no interior de Águia Branca

Houve registro do fenômeno na Comunidade da Onça e Pedra Torta. Imagens feitas por moradores e enviadas à reportagem de A Gazeta mostram os 'blocos de gelo'

Publicado em 25 de Outubro de 2022 às 19:15

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

25 out 2022 às 19:15
Uma chuva de granizo caiu sobre o município de Águia Branca, na região Noroeste do Estado, na tarde desta terça-feira (25). Segundo informações iniciais da prefeitura do município, as áreas mais atingidas são no interior e produtores rurais acionaram a Defesa Civil, avisando dos prejuízos causados pelas pedras de gelo nas lavouras.
Chuva de granizo causa estragos no interior de Águia Branca
Lavouras de café foram afetadas pela chuva de granizo que atingiu a zona rural de Águia Branca Crédito: Leitor | A Gazeta
Houve registro de granizo na Comunidade da Onça e Pedra Torta. Imagens feitas por moradores e enviadas à reportagem de A Gazeta mostram as pedras de gelo caindo em grande intensidade.
Chuva de granizo causa estragos no interior de Águia Branca
Chuva de granizo causa estragos no interior de Águia Branca Crédito: Leitor | A Gazeta
A Prefeitura informou que a equipe na Defesa Civil ainda faz o monitoramento das áreas atingidas e apura outros locais onde houve acionamento.
A reportagem tenta mais informações com os órgãos, assim que houver retorno o texto será atualizado.

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