Chuva de granizo destrói lavouras no interior de Águia Branca

Uma chuva de granizo caiu sobre o município de Águia Branca, na região Noroeste do Estado, na tarde desta terça-feira (25). Segundo informações iniciais da prefeitura do município, as áreas mais atingidas são no interior e produtores rurais acionaram a Defesa Civil, avisando dos prejuízos causados pelas pedras de gelo nas lavouras.
Houve registro de granizo na Comunidade da Onça e Pedra Torta. Imagens feitas por moradores e enviadas à reportagem de A Gazeta mostram as pedras de gelo caindo em grande intensidade.
A Prefeitura informou que a equipe na Defesa Civil ainda faz o monitoramento das áreas atingidas e apura outros locais onde houve acionamento.
A reportagem tenta mais informações com os órgãos, assim que houver retorno o texto será atualizado.