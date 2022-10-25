Chuva forte deixa ruas alagadas em Ibiraçu

O temporal que atingiu o Norte do Espírito Santo na tarde desta terça-feira (25) alagou as ruas de alguns bairros de Ibiraçu. A chuva no município começou por volta de 14h e durou cerca de 40 minutos, o suficiente para deixar pelo menos quatro bairros debaixo d'água.
As ruas dos bairros Ericina, Residencial, Campagnaro e Centro tiveram registros de alagamento, segundo a Defesa Civil Municipal. O órgão destacou que, até o momento, não houve registro de desabrigados ou desalojados.
Na manhã desta quarta-feira (26), a Defesa Civil de Ibiraçu disse que está sendo realizado o trabalho de limpeza em pontos da cidade. Restou lama nos locais onde os alagamentos foram registrados.
A reportagem de A Gazeta apurou que há três pontos interditados na cidade por conta de uma obstrução em manilhas no bairro Campagnaro. Essas áreas estão isoladas, e, segundo a Defesa Civil Municipal, será necessária a troca do material.
Atualização
26/10/2022 - 7:53
A Defesa Civil de Ibiraçu informou, na manhã desta quarta-feira (26), os estragos causados pela chuva no município. O texto foi atualizado.