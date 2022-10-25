Chuva forte deixa ruas alagadas em Ibiraçu

As ruas dos bairros Ericina, Residencial, Campagnaro e Centro tiveram registros de alagamento, segundo a Defesa Civil Municipal. O órgão destacou que, até o momento, não houve registro de desabrigados ou desalojados.

A reportagem de A Gazeta apurou que há três pontos interditados na cidade por conta de uma obstrução em manilhas no bairro Campagnaro. Essas áreas estão isoladas, e, segundo a Defesa Civil Municipal, será necessária a troca do material.