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Muita água

Chuva forte deixa ruas alagadas em Ibiraçu

Temporal no município começou por volta de 14h e durou cerca de 40 minutos, o suficiente para deixar pelo menos quatro bairros debaixo d'água

Publicado em 25 de Outubro de 2022 às 16:11

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

25 out 2022 às 16:11
Chuva forte deixa ruas alagadas em Ibiraçu
Chuva forte deixa ruas alagadas em Ibiraçu Crédito: Leitor | A Gazeta
O temporal que atingiu o Norte do Espírito Santo na tarde desta terça-feira (25) alagou as ruas de alguns bairros de Ibiraçu. A chuva no município começou por volta de 14h e durou cerca de 40 minutos, o suficiente para deixar pelo menos quatro bairros debaixo d'água.
As ruas dos bairros Ericina, Residencial, Campagnaro e Centro tiveram registros de alagamento, segundo a Defesa Civil Municipal.  O órgão destacou que, até o momento, não houve registro de desabrigados ou desalojados.
Na manhã desta quarta-feira (26), a Defesa Civil de Ibiraçu disse que está sendo realizado o trabalho de limpeza em pontos da cidade. Restou lama nos locais onde os alagamentos foram registrados.
A reportagem de A Gazeta apurou que há três pontos interditados na cidade por conta de uma obstrução em manilhas no bairro Campagnaro. Essas áreas estão isoladas, e, segundo a Defesa Civil Municipal, será necessária a troca do material. 

Atualização

26/10/2022 - 7:53
A Defesa Civil de Ibiraçu informou, na manhã desta quarta-feira (26), os estragos causados pela chuva no município. O texto foi atualizado.

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