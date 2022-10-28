Voto com sol ou chuva? Confira a previsão para o domingo de eleição no ES

O domingo ( de eleição tem pouca chance de chuva na Capital capixaba Crédito: Fernando Madeira

Neste domingo (30), cerca de 2,9 milhões de capixabas estão aptos a votar para definir o próximo governador do Espírito Santo , e também o presidente do Brasil. Se muitos eleitores ainda estão em dúvida sobre os candidatos, o tempo também não está definido para a data.

Nem tempo firme com céu ensolarado, muito menos chuva incessante. Para domingo, o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) , prevê calor e poucas nuvens, com possibilidade de chuvas rápidas nas regiões Norte, Noroeste e Nordeste do Estado.

Antes, no sábado (29), o dia deve começar com chuva rápida na madrugada e na parte da manhã na região Nordeste. Não há expectativa de chuva para as demais regiões, apenas possibilidade de rajadas de vento entre os litorais Sul e Metropolitano. As temperaturas na Grande Vitória podem variar entre 22º e 35º.

Já no dia oficial de ir às urnas, a expectativa continua de chuva rápida na madrugada e na manhã da região Nordeste, com tendência de tempo aberto nos demais horários. Para as regiões Norte e Noroeste, a possibilidade é de chuva esparsa ao longo do dia. As demais áreas seguem com calor e poucas nuvens, sem chance de chuva.