Clientes denunciam prejuízos após compra de viagens em agência de turismo no ES

O sonho de conhecer destinos turísticos como Angra dos Reis, Arraial do Cabo, ambas no Rio de Janeiro, e praias do Nordeste acabou se transformando em prejuízo para dezenas de pessoas que contrataram pacotes de viagens com a agência Nana Turismo, que atua no Espírito Santo.
Clientes relatam cancelamentos de viagens, ausência de reservas em pousadas e dificuldades para obter reembolsos. Diante das denúncias, a Polícia Civil abriu um inquérito para apurar o caso.
Uma das clientes é a confeiteira Bete Viegas. Segundo ela, a viagem foi contratada em 2024 para ser realizada no ano seguinte. No entanto, após a morte do marido, ela decidiu cancelar o passeio e solicitar a devolução do valor pago. "Primeiro eu fui ao Procon/ES e eles me orientaram a fazer um Boletim de Ocorrência e a entrar na Justiça. Mais um processo contra ela", relatou.
Segundo a reportagem da TV Gazeta, a viagem acabou sendo cancelada pela proprietária da agência dois dias antes da data prevista para a saída.
Outro cliente, que preferiu não se identificar, afirmou ter pago mais de R$ 2 mil pelo pacote e disse que perdeu a confiança após sucessivos adiamentos e promessas não cumpridas.
"Alguamas vezes ela fala que é problema com a família, problema com o tempo. A gente entra em contato com a pousada e descobre que não está reservado. Então eu pedi o reembolso porque já não tinha mais confiança. Nisso, a primeira data que foi dada para fazer o pagamento integral não foi feito. Veio promessas e mais promessas, prazos que não eram cumpridos. Eu consegui receber uma parte do dinheiro e uma outra parte até hoje não recebi", afirmou.
Reserva inexistente
Outra passageira contou que descobriu que a pousada anunciada no pacote sequer trabalhava com a agência. Segundo a reportagem, mensagens obtidas pela TV Gazeta (veja acima) mostram a resposta do estabelecimento informando que não possuía parceria com a empresa.
"Eu estava me programando para passar o meu aniversário nessa viagem. Eu já tinha, inclusive, comentado com ela e ela, com todo jeitinho dela, falou que seria uma data inesquecível e foi. Só que negativamente", disse a cliente, que também preferiu não se identificar.
A mulher também afirma ter recebido mensagens da proprietária da agência após fazer publicações alertando outras pessoas sobre o caso. "Ela entrou em contato comigo no WhatsApp e falou que eu iria ser intimada juridicamente por ter chamado ela de golpista e que ela tinha o meu endereço. Ela falou que, tipo assim, 'você vai receber o seu dinheiro, mas eu tenho o seu endereço'", relatou.
Polícia investiga possível estelionato
De acordo com a Polícia Civil, pelo menos 20 boletins de ocorrência já foram registrados contra a empresa nos últimos meses. Os casos foram registrados tanto na Grande Vitória quanto em municípios do interior, como Colatina e Linhares.
O delegado Eduardo Arcos explicou que as investigações buscam identificar se houve intenção deliberada de vender pacotes sem condições de serem executados.
"Existia um dolo por parte da investigada de praticar essa fraude, ou seja, vendendo um pacote que não existia para obter essa vantagem. Nesse caso, ela responderia por estelionato. A suspeita já foi intimada, já foi tentado fazer o interrogatório dela, mas ela não compareceu. Houve uma reiteração em relação à intimação e ela vem se esquivando a comparecer à delegacia para que seja praticado o ato", afirmou.
Durante a investigação, a polícia identificou ainda o encerramento e a abertura sucessiva de empresas ligadas ao mesmo grupo.
"A gente conseguiu ter uma ideia um pouco mais precisa de que, provavelmente, é uma situação criminal, porque houve uma abertura e um encerramento de CNPJ sucessivos. Foram três empresas abertas em um espaço muito curto de tempo. Com isso, uma pessoa, quando vai contratar, se ela verifica essa situação, por exemplo, no Google, ela já pode suspeitar que há um indício de fraude ali", disse o delegado.
Vítimas pedem que outras pessoas denunciem
Para Bete Viegas, o mais importante agora é evitar que novas pessoas sejam prejudicadas. "Se conseguir parar ela, já é uma causa ganha, para outras pessoas não passarem pelo que muitos passaram e estão passando, assim como eu estou passando", afirmou.
A Polícia Civil orienta que outras possíveis vítimas procurem uma delegacia para registrar boletim de ocorrência. Segundo a corporação, os relatos podem ajudar no andamento das investigações e no esclarecimento dos fatos.
O que diz a empresa
Em nota, a Nana Turismo informou que está com as atividades reduzidas devido a um processo de reestruturação financeira. A empresa afirmou ainda que apresentou um plano de contingência ao Procon Serra e que mantém contato com o Ministério Público do Espírito Santo.
Os sócios também relataram ter sofrido ameaças, situação que, segundo a empresa, já está sendo tratada pelas autoridades policiais.
A agência declarou ainda que permanece comprometida em solucionar as pendências existentes com os clientes.
*Com informações da repórter Alice Sousa, da TV Gazeta