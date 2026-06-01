Clientes denunciam prejuízos após compra de viagens em agência de turismo no ES

Outra passageira contou que descobriu que a pousada anunciada no pacote sequer trabalhava com a agência. Segundo a reportagem, mensagens obtidas pela TV Gazeta (veja acima) mostram a resposta do estabelecimento informando que não possuía parceria com a empresa.





"Eu estava me programando para passar o meu aniversário nessa viagem. Eu já tinha, inclusive, comentado com ela e ela, com todo jeitinho dela, falou que seria uma data inesquecível e foi. Só que negativamente", disse a cliente, que também preferiu não se identificar.





A mulher também afirma ter recebido mensagens da proprietária da agência após fazer publicações alertando outras pessoas sobre o caso. "Ela entrou em contato comigo no WhatsApp e falou que eu iria ser intimada juridicamente por ter chamado ela de golpista e que ela tinha o meu endereço. Ela falou que, tipo assim, 'você vai receber o seu dinheiro, mas eu tenho o seu endereço'", relatou.







