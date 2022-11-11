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Capivara toma banho de mar em praia de Guarapari; veja vídeo

Mamífero foi visto nesta quinta-feira (10) na Praia do Boião, em Perocão; um autônomo e o filho dele registraram o momento em que o animal surpreende nadando no mar
Gedyson Viana*

Gedyson Viana*

Publicado em 

11 nov 2022 às 16:51

Publicado em 11 de Novembro de 2022 às 16:51

Você já imaginou ir à praia e se deparar com uma capivara nadando no mar? A cena surpreendente foi registrada nesta quinta-feira (10) por um autônomo e o filho dele, de nove anos, na Praia do Boião, no bairro Perocão, em Guarapari. 
O autônomo Emanuel Martins, 33 anos, disse que saiu de casa com o filho Cauê Martins, de nove anos, para ir pescar na praia. Ele mora há cerca de um ano no município e disse que foi a primeira vez que presenciou a presença de uma capivara na praia. Segundo o morador, quando ele e o filho chegaram no local foram surpreendidos com o animal. 
“Fomos à praia com a intenção de pescar. Quando vi a capivara nadando até brinquei com meu filho: ‘Olha lá, meu filho. Deve ser uma tartaruga’. Aí ele me disse: ‘Não papai, é uma capivara.’ Aí decidimos gravar”, contou.
Nas imagens registradas por leitores de A Gazeta é possível ver o animal nadando próximo às pedras onde os banhistas estavam.  O filho do autônomo disse que ficou surpreso com o que estava vendo. "Nunca vi nenhuma capivara, é a primeira vez. Fiquei muito surpreso de ver uma capivara nadando", afirmou Cauê. 
Procurada por A Gazeta, a Prefeitura de Guarapari informou, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura (Semag), que não tem recebido demandas relacionadas às capivaras. A administração municipal ressaltou que, quando acionada, realiza o resgate e encaminha o animal para o habitat natural, normalmente para unidades de conservação.
*Gedyson Viana é aluno do 25º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta. Este conteúdo teve a supervisão da editora Wanessa Scardua.

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