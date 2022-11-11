Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Bairro Carapina

Carreta atropela e mata ciclista em acidente na BR 101 na Serra

Segundo informações de populares, a vítima era segurança e voltava para casa quando o acidente aconteceu
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

11 nov 2022 às 18:25

Publicado em 11 de Novembro de 2022 às 18:25

Um ciclista morreu atropelado por uma carreta em um acidente registrado em Carapina, na Serra, na BR 101, no fim da tarde desta sexta-feira (11). Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima teria perdido o controle, caído no chão, momento em que uma carreta-tanque passava. O homem, que tinha 35 anos, acabou atropelado e morreu no local. O nome dele não foi divulgado.
Informações apuradas pelo repórter Eduardo Dias, da TV Gazeta, com a PRF, apontam que o homem tinha acabado de sair do trabalho, onde atuava como segurança, e seguia para o bairro José de Anchieta, onde morava. Por conta do acidente com morte, a perícia da Polícia Civil foi acionada e a pista na marginal da BR 101, no sentido Laranjeiras, foi interditada para atendimento à ocorrência. Às 19h30 o trânsito ainda era bem intenso na região.
"A ocorrência foi registrada às 17h19 e está em andamento. Para atendimento, foram acionados recursos da concessionária (ambulância, viatura de inspeção e guincho) além da PRF, IML e Polícia Civil. Uma pessoa faleceu no local. A pista 2, da marginal norte, está com interdição e o tráfego seguindo por desvio", informou a Eco101, que administra a rodovia.
Carreta atropela e mata ciclista em acidente na BR 101 na Serra

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente PRF Eco101 Polícia Rodoviária Federal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Pílulas ou canetas emagrecedoras? Agora é à la carte
Imagem de destaque
Quantos carros mais cabem nas nossas ruas?
Imagem de destaque
Delegado Romualdo e mais 6 são indiciados por uso ilegal de dados sigilosos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados