Carreta atropela e mata ciclista em acidente na BR 101 na Serra

Informações apuradas pelo repórter Eduardo Dias, da TV Gazeta, com a PRF, apontam que o homem tinha acabado de sair do trabalho, onde atuava como segurança, e seguia para o bairro José de Anchieta, onde morava. Por conta do acidente com morte, a perícia da Polícia Civil foi acionada e a pista na marginal da BR 101, no sentido Laranjeiras, foi interditada para atendimento à ocorrência. Às 19h30 o trânsito ainda era bem intenso na região.