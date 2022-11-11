Um ciclista morreu atropelado por uma carreta em um acidente registrado em Carapina, na Serra, na BR 101, no fim da tarde desta sexta-feira (11). Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima teria perdido o controle, caído no chão, momento em que uma carreta-tanque passava. O homem, que tinha 35 anos, acabou atropelado e morreu no local. O nome dele não foi divulgado.
Informações apuradas pelo repórter Eduardo Dias, da TV Gazeta, com a PRF, apontam que o homem tinha acabado de sair do trabalho, onde atuava como segurança, e seguia para o bairro José de Anchieta, onde morava. Por conta do acidente com morte, a perícia da Polícia Civil foi acionada e a pista na marginal da BR 101, no sentido Laranjeiras, foi interditada para atendimento à ocorrência. Às 19h30 o trânsito ainda era bem intenso na região.
"A ocorrência foi registrada às 17h19 e está em andamento. Para atendimento, foram acionados recursos da concessionária (ambulância, viatura de inspeção e guincho) além da PRF, IML e Polícia Civil. Uma pessoa faleceu no local. A pista 2, da marginal norte, está com interdição e o tráfego seguindo por desvio", informou a Eco101, que administra a rodovia.
Carreta atropela e mata ciclista em acidente na BR 101 na Serra