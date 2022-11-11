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Acidente

Missionária morre atropelada ao atravessar a Rodovia do Sol em Vila Velha

Atropelamento envolvendo um Mitsubishi Pajero ocorreu na manhã desta sexta-feira (11), no km 15 da rodovia. Maria da Conceição, de 68 anos, morreu no local
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

11 nov 2022 às 08:49

Publicado em 11 de Novembro de 2022 às 08:49

Maria da Conceição morreu atropelada na Rodovia do Sol
Maria da Conceição morreu atropelada na Rodovia do Sol Crédito: Kaique Dias
Uma mulher de 68 anos morreu atropelada por um carro no km 15 da Rodovia do Sol, na altura do bairro Riviera da Barra, em Vila Velha, na manhã desta sexta-feira (11). Segundo informações da Rodosol, que administra a via, Maria da Conceição foi atingida por um Mitsubishi Pajero enquanto atravessava para o outro lado da pista.
O acidente acontecem a 250 metros de uma passarela de travessia na rodovia. Informações apuradas pela TV Gazeta dão conta de que o semáforo estava aberto para os veículos quando ocorreu o atropelamento. No local, moradores afirmaram para a reportagem que uma faixa de pedestres ajudaria a evitar novos acidentes na região.
A motorista do carro atingiu a mulher não quis gravar entrevista, mas contou ao repórter Kaique Dias, da TV Gazeta, que freou e tentou desviar, mas não conseguiu parar a tempo de evitar o atropelamento. A condutora foi submetida ao teste do bafômetro, que deu negativo para a ingestão de bebida alcoólica.
Maria da Conceição era missionária da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Riviera da Barra e, segundo o pastor José Ataíde Alves Borges, da mesma igreja que ela, a mulher esteve em um culto no templo na manhã da última quarta-feira (9).
A perícia da Polícia Civil está no local. A reportagem de A Gazeta acionou a corporação em busca de mais informações sobre o atendimento à ocorrência e, assim que houver retorno, este texto será atualizado.

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