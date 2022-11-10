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Dois feridos

Caminhão tomba em acidente e interdita pista da Norte Sul na Serra

Acidente ocorreu na manhã desta quinta-feira (10). Condutor e um passageiro ficaram feridos e foram socorridos para hospitais da região
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

10 nov 2022 às 10:44

Publicado em 10 de Novembro de 2022 às 10:44

Um caminhão carregado com pisos tombou na Avenida Norte Sul, no bairro Colina de Laranjeiras, na Serra, na manhã desta quinta-feira (10). Segundo a Guarda Municipal, a equipe foi acionada para a ocorrência às 8h45 e agentes foram ao local. O condutor e um passageiro que estavam no veículo ficaram feridos e foram socorridos para um hospital da região.
Segundo apuração do repórter André Falcão, da TV Gazeta, o caminhão estava a caminho de uma entrega e, quando estava descendo uma ladeira, acabou perdendo o freio. O veículo estava carregado com quase seis toneladas de pisos.
Imagens enviadas por leitor de A Gazeta mostram o caminhão virado na pista, com parte da carga quebrada. De acordo com a Guarda Municipal, uma faixa está interditada no sentido Barcelona - Laranjeiras.
Acidente com caminhão na Norte Sul, na Serra
Acidente com caminhão na Norte Sul, na Serra Crédito: André Falcão
A reportagem de A Gazeta também procurou a Polícia Militar para ter mais informações sobre o acidente. A corporação informou que a ocorrência está em andamento.

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