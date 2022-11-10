Caminhão tomba em acidente e interdita pista da Norte Sul na Serra

Um caminhão carregado com pisos tombou na Avenida Norte Sul, no bairro Colina de Laranjeiras, na Serra , na manhã desta quinta-feira (10). Segundo a Guarda Municipal, a equipe foi acionada para a ocorrência às 8h45 e agentes foram ao local. O condutor e um passageiro que estavam no veículo ficaram feridos e foram socorridos para um hospital da região.

Segundo apuração do repórter André Falcão, da TV Gazeta, o caminhão estava a caminho de uma entrega e, quando estava descendo uma ladeira, acabou perdendo o freio. O veículo estava carregado com quase seis toneladas de pisos.

Imagens enviadas por leitor de A Gazeta mostram o caminhão virado na pista, com parte da carga quebrada. De acordo com a Guarda Municipal, uma faixa está interditada no sentido Barcelona - Laranjeiras.

Acidente com caminhão na Norte Sul, na Serra Crédito: André Falcão