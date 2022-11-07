Bombeiro é atropelado por homem com moto roubada em Cachoeiro

Corpo de Bombeiros informou que o cabo estava a caminho do trabalho quando foi atropelado na faixa de pedestres em frente ao quartel da corporação. Segundo a instituição, foi verificado que a moto que causou o acidente possuía restrição de furto ou roubo.

A corporação disse que o bombeiro teve escoriações na face e suspeita de fratura no fêmur. Já o condutor da moto sofreu escoriações e suspeita de fratura na face. Eles foram socorridos pelo resgate da equipe e levados ao Hospital Santa Casa de Misericórdia do município.

A administração do hospital afirmou à reportagem que o motociclista foi atendido e liberado na tarde desta segunda-feira (7). O bombeiro segue internado na unidade.

Motociclista fugiu de hospital

Polícia Militar esteve no hospital, mas o condutor da moto deixou a unidade e não foi localizado. Militares consultaram o nome do suspeito no sistema e encontrou o endereço da casa dele.

Na residência, uma mulher atendeu os policiais, juntamente com o homem. Eles foram informados que a motocicleta que o suspeito pilotava tinha restrição de furto ou roubo. Segundo a PM, a mulher afirmou que desconhecia a informação, pois a moto havia sido comprada de um homem e, durante o tempo em que eles estavam com o veículo, ela foi roubada e encontrada abandonada três dias depois, sem a placa original.

A Polícia Militar disse que nenhum registro sobre a ocorrência citada foi localizada. O homem foi encaminhado à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.

Autuado em flagrante

A Gazeta, a Procurada por, a Polícia Civil informou que o suspeito de 36 anos, conduzido à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, foi autuado em flagrante por receptação e por dirigir sem veículo automotor, em via pública, "sem a devida Permissão para dirigir ou habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano". Ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória do município.