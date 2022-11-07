Bombeiro é atropelado por homem com moto roubada em Cachoeiro

Um cabo do Corpo de Bombeiros foi atropelado por um condutor que pilotava uma moto roubada na manhã desta segunda-feira (7), na BR 393, no bairro Marbrasa, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. O piloto da moto foi detido por conduzir veículo com restrição de furto ou roubo.
O Corpo de Bombeiros informou que o cabo estava a caminho do trabalho quando foi atropelado na faixa de pedestres em frente ao quartel da corporação. Segundo a instituição, foi verificado que a moto que causou o acidente possuía restrição de furto ou roubo.
A corporação disse que o bombeiro teve escoriações na face e suspeita de fratura no fêmur. Já o condutor da moto sofreu escoriações e suspeita de fratura na face. Eles foram socorridos pelo resgate da equipe e levados ao Hospital Santa Casa de Misericórdia do município.
A administração do hospital afirmou à reportagem que o motociclista foi atendido e liberado na tarde desta segunda-feira (7). O bombeiro segue internado na unidade.
Motociclista fugiu de hospital
A Polícia Militar esteve no hospital, mas o condutor da moto deixou a unidade e não foi localizado. Militares consultaram o nome do suspeito no sistema e encontrou o endereço da casa dele.
Na residência, uma mulher atendeu os policiais, juntamente com o homem. Eles foram informados que a motocicleta que o suspeito pilotava tinha restrição de furto ou roubo. Segundo a PM, a mulher afirmou que desconhecia a informação, pois a moto havia sido comprada de um homem e, durante o tempo em que eles estavam com o veículo, ela foi roubada e encontrada abandonada três dias depois, sem a placa original.
A Polícia Militar disse que nenhum registro sobre a ocorrência citada foi localizada. O homem foi encaminhado à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.
Autuado em flagrante
Procurada por A Gazeta, a Polícia Civil informou que o suspeito de 36 anos, conduzido à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, foi autuado em flagrante por receptação e por dirigir sem veículo automotor, em via pública, "sem a devida Permissão para dirigir ou habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano". Ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória do município.
O veículo, conforme explicaram os Bombeiros, foi entregue para a Polícia Rodoviária Federal, pois o acidente foi em rodovia federal. A reportagem procurou a PRF para saber mais informações sobre a ocorrência e, assim que houver retorno, este texto será atualizado.