Acidente entre motos deixa dois feridos em avenida de Cachoeiro

Um acidente entre duas motos deixou os condutores dos veículos feridos no bairro Aquidaban, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na noite desta terça-feira (25). Segundo a Polícia Militar, um dos motociclistas não tem Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Os envolvidos – que não tiveram nome e idade divulgados – foram socorridos para o Hospital Santa Casa de Misericórdia, no município.
De acordo com a Polícia Militar, uma equipe foi acionada para atender a ocorrência e, ao chegar ao local, não encontrou sinais de acidente, nem os envolvidos e as motos.
Os condutores das motos foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim e não há informações sobre o estado de saúde deles.
Aos militares, um dos motociclistas contou estar seguindo no sentido Novo Parque - Ilha da Luz quando, em determinado momento, se deparou com outra moto na contramão, que invadiu a pista de sentido contrário ao desviar de buracos na via. Para evitar a colisão, o condutor que seguia na mão correta também invadiu a contramão, mas acabou colidindo com a outra moto, que retornou para a mesma pista. As motos bateram de frente.
Imagens enviadas à reportagem (veja acima) mostram a gravidade do acidente e um grupo de pessoas em volta das motos, que ficaram caídas na via. Um dos motociclistas ficou descordado por conta do impacto da batida.
Questionado pelos policiais sobre a dinâmica do acidente, o condutor que não tem CNH disse à Polícia Militar não se lembrar do que ocasionou o acidente.
A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil, para saber quais medidas serão tomadas sobre o caso. Em nota, a corporação informou que a perícia da Polícia Civil só é acionada em acidentes com morte, e que, até o momento, não havia localizado acionamento ou conduzidos à Delegacia Regional referente ao fato.
O QUE DIZ A PREFEITURA SOBRE OS BURACOS
Quanto aos buracos na pista, a Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim também foi demandada. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.