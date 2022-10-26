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Colisão

Acidente entre motos deixa dois feridos em avenida de Cachoeiro

PM informou que um dos motociclistas não possui CNH. Vítimas foram socorridas para a Santa Casa de Misericórdia, no município

Publicado em 26 de Outubro de 2022 às 12:58

Matheus Passos dos Santos

Matheus Passos dos Santos

Publicado em 

26 out 2022 às 12:58
Acidente entre duas motos deixa dois feridos em Cachoeiro
Acidente entre duas motos deixa dois feridos em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Leitor | A Gazeta
Um acidente entre duas motos deixou os condutores dos veículos feridos no bairro Aquidaban, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na noite desta terça-feira (25). Segundo a Polícia Militar, um dos motociclistas não tem Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Os envolvidos – que não tiveram nome e idade divulgados – foram socorridos para o Hospital Santa Casa de Misericórdia, no município. 
De acordo com a Polícia Militar, uma equipe foi acionada para atender a ocorrência e, ao chegar ao local, não encontrou sinais de acidente, nem os envolvidos e as motos. 
Os condutores das motos foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim e não há informações sobre o estado de saúde deles.
Aos militares, um dos motociclistas contou estar seguindo no sentido Novo Parque - Ilha da Luz quando, em determinado momento, se deparou com outra moto na contramão, que invadiu a pista de sentido contrário ao desviar de buracos na via. Para evitar a colisão, o condutor que seguia na mão correta também invadiu a contramão, mas acabou colidindo com a outra moto, que retornou para a mesma pista. As motos bateram de frente.
Imagens enviadas à reportagem (veja acima) mostram a gravidade do acidente e um grupo de pessoas em volta das motos, que ficaram caídas na via. Um dos motociclistas ficou descordado por conta do impacto da batida. 
Questionado pelos policiais sobre a dinâmica do acidente, o condutor que não tem CNH disse à Polícia Militar não se lembrar do que ocasionou o acidente. 
A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil, para saber quais medidas serão tomadas sobre o caso. Em nota, a corporação informou que a perícia da Polícia Civil só é acionada em acidentes com morte, e que, até o momento, não havia localizado acionamento ou conduzidos à Delegacia Regional referente ao fato.

O QUE DIZ A PREFEITURA SOBRE OS BURACOS

Quanto aos buracos na pista, a Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim também foi demandada. Assim que houver retorno, este texto será atualizado. 

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