Acidente entre motos deixa dois feridos em avenida de Cachoeiro

Aos militares, um dos motociclistas contou estar seguindo no sentido Novo Parque - Ilha da Luz quando, em determinado momento, se deparou com outra moto na contramão, que invadiu a pista de sentido contrário ao desviar de buracos na via. Para evitar a colisão, o condutor que seguia na mão correta também invadiu a contramão, mas acabou colidindo com a outra moto, que retornou para a mesma pista. As motos bateram de frente.