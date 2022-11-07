Ciclista é atropelado por carro e fica ferido em acidente em Cachoeiro

Um ciclista de 28 anos ficou ferido na noite do último domingo (6) após ser atropelado por um carro no Centro de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Guarda Municipal, o motorista do veículo parou e prestou socorro à vítima.
A Guarda Municipal de Cachoeiro disse que o ciclista seguia do Centro sentido a Rua Vinte e Cinco de Março, no bairro Baminas, pela contramão. Ao passar por um semáforo na Rua Dona Joana, o carro passou com o semáforo aberto para os veículos e atingiu o jovem. Segundo a corporação, uma equipe de agentes que passava pelo local acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a Polícia Militar ao saber sobre o acidente.
O motorista não se feriu e permaneceu no local. Já o ciclista teve escoriações em alguma parte do corpo e cabeça. Ele foi encaminhado para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim.
A Polícia Militar e a Polícia Civil foram acionadas pela reportagem para falar sobre a ocorrência e, assim que houver retorno, este texto será atualizado.