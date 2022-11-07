Levado para hospital

Ciclista é atropelado por carro e fica ferido em acidente em Cachoeiro

Atropelamento ocorreu na noite deste domingo (6). Segundo a Guarda, a vítima seguia de bicicleta pela contramão e atravessou rua quando semáforo estava aberto para os carros
Beatriz Caliman

07 nov 2022 às 10:46

Publicado em 07 de Novembro de 2022 às 10:46

Ciclista é atropelado por carro em Cachoeiro Crédito: Divulgação/ Guarda Municipal de Cachoeiro
Um ciclista de 28 anos ficou ferido na noite do último domingo (6) após ser atropelado por um carro no Centro de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Guarda Municipal, o motorista do veículo parou e prestou socorro à vítima.
A Guarda Municipal de Cachoeiro disse que o ciclista seguia do Centro sentido a Rua Vinte e Cinco de Março, no bairro Baminas, pela contramão. Ao passar por um semáforo na Rua Dona Joana, o carro passou com o semáforo aberto para os veículos e atingiu o jovem. Segundo a corporação, uma equipe de agentes que passava pelo local acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a Polícia Militar ao saber sobre o acidente.
O motorista não se feriu e permaneceu no local. Já o ciclista teve escoriações em alguma parte do corpo e cabeça. Ele foi encaminhado para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. 
A Polícia Militar e a Polícia Civil foram acionadas pela reportagem para falar sobre a ocorrência e, assim que houver retorno, este texto será atualizado.

