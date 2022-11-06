Homem morre em acidente de moto no interior de Colatina

Um homem, identificado pela Polícia Militar como Edimar Brumm da Silva, morreu na manhã deste domingo (6) após ele e outro ocupante de uma motocicleta Honda Titan sofrerem um acidente em ES 080, em Ponte do Pancas, Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. A outra vítima foi socorrida e lavada para um hospital na região.
De acordo com o registro policial, o acidente aconteceu por volta das 10h em uma curva da rodovia, no sentido São Domingos do Norte. Populares relataram que o motociclista teria perdido o controle em uma curva e bateu contra uma cerca de madeira.
O rapaz, segundo a polícia, foi levado para o pronto socorro do Hospital Silvio Ávidos. Ele foi entubado e passaria por cirurgia. O outro, segundo os Bombeiros, faleceu no local e a perícia da Polícia Civil foi acionada.
A motocicleta, segundo a Polícia Militar, estava sem a placa traseira. Mas, pelo número do chassi, confirmaram que estava com o licenciamento em atraso desde 2003. Um guincho foi acionado e a moto removida do local. O dono não foi identificado.
Sobre o acidente, a Polícia Civil disse que a perícia foi acionada e o corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.